ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية تاريخية مع مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ريال مدريد الاسباني، يستهدف التعاقد مع صفقة نارية، خلال سوق الإنتقالات الشتوية القادمة، في إطار خطة إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للمنافسة علي كافة البطولات المحلية والأوروبية.





وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يتمسك بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة وأنه كان أحد الصفقات التي طلب زين الدين زيدان التعاقد معهم للموافقة على العودة لقيادة النادي الملكي، حيث يعتبره جزء رئيسي في مشروعه الجديد مع الفريق.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن نادي ريال مدريد يستهدف ابرام صفقة تبادلية تاريخية، خلال سوق الإنتقالات الشتوية، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، حيث ينوي إدارة النادي الملكي عرض الألماني توني كروس بالإضافة لمقابل مالي علي نادي مانشستر يونايتد، لضم اللاعب الفرنسي في يناير القادم.





ويأتي تفكير ريال مدريد في عرض "كروس" علي مانشستر يونايتد لضم "بوجبا" بعدما علمت إدارة النادي الملكي بإهتمام النادي الإنجليزي بالتعاقد مع توني كروس.





ودخل نادي ريال مدريد في مفاوضات قوية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع بوجبا خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، لكن إدارة ا لنادي الإنجليزي رفضت رحيل اللاعب ا لفرنسي، وتمسكت بإستمراره مع الفريق بالموسم الحالي، بناءًا على رغبة مدرب الفريق النرويجي أولي سولشاير.





ويحاول نادي ريال مدريد إقناع بوجبا برفض تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، ليضغط على إدارة مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل اللاعب الفرنسي، خوفًا من رحيله مجانًا.





ويحظي الفرنسي بول بوجبا بإهتمام نادي برشلونة الاسباني أيضًا، حيث كشف ماتياس شقيق اللاعب الفرنسي، أن شقيقه نجم مانشستر يونايتد تواصل خلال الفترة الماضية، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان بهدف رغبته بالانتقال للدوري الاسباني.





وأكد "ماتياس" شقيق بول بوجبا أن شقيقه لن ينتقل إلا لناديي ريال مدريد أو برشلونة، رغم اهتمام عدة أندية بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة.