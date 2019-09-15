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خالد الصاوي على صورته مع كريم عبدالعزيز وشيكو ومحمد ثروت: "الجدعان أوي"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:41 م
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خالد الصاوي على صورته مع كريم عبدالعزيز وشيكو ومحمد ثروت: الجدعان أوي
خالد الصاوي
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان خالد الصاوي، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة له، ضمن أحدث جلسة تصوير خضع لعا.

وظهر الصاوي في الصورة التي نشرها عبر حسابه بجوار النجم كريم عبدالعزيز والفنان شيكو والمتألق محمد ثروت، وعلق عليها "الجدعان أوي".

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فاجأ الفنان خالد الصاوي صديقه الفنان تامر حسنى، بفيديو يهنئه بطريقته الخاصة بعيد ميلاده، والذى أسعد نجم الجيل وأعرب عن سعادته بهذا الفيديو.

نشر خالد الصاوى فيديو أثناء رقصه على أغنية لجمهور الأهلى أثناء الاحتفال بالدورى غيظا فى الزمالك، لكنه علق على الفيديو قائلا "بعتذر لجمهور الزمالك بس الفيديو عجبنى".

نتيجة بحث الصور عن خالد الصاوي

تحدث الفنان خالد الصاوى خلال فيديو بشكل مضحك باللغة الإسبانية، وعلق عليه قائلا "كيفية تعلم الإسبانية فى ثوانٍ بسيطة".

أبدى خالد الصاوى عن انزعاجه بعد تلقيه مكالمة على "واتس آب"، واصفا التطبيق بأنه بمثابة غرفة نومه الخاصة وطالب بالتواصل مع إدارة مكتبه.

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تأجيل تكريم خالد الصاوي بمهرجان المسرح التجريبي

قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تأجيل تكريم الفنان خالد الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية إلى الدورة القادمة، وذلك نظرا لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

بدوره، أعرب الفنان خالد الصاوي عن امتنانه للمهرجان، وتوجه بالشكر لإدارته عبر الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: "كل الامتنان مني لحضراتكم، انه تتويج للسعي والمثابرة والاندفاع المغامر والأخطاء التي علمتني منذ تحولت بكل كياني من المحاماة الى الفن وفتحتم مشكورين الباب لي ولزملائي بالمسرح الحر منذ كان فكرة بعيدة عام ١٩٨٨ على خشبة الطليعة العزيزة وحتى اخر تجاربي المسرحية على الهناجر الحبيب عام ٢٠٠٤".

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وأضاف "خالد": "ولن يفوتني تقديم وافر الاحترام لأربعة من الأيادي البيضاء على مشواري: معالي الوزير الأسبق فاروق حسني الذي أرسى مهرجاننا برؤية بعيدة الندى، والدكتورة هدى وصفي الأم الروحية لجيلي من المسرحيين المستقلين والمرحومة د. نهاد صليحة التي دعمتتي ببسالة انا وفرقتي وتيار المسرح الحر قبلما يقوى عودنا، ورفيق السعي المسرحي الجاد الذي تعلمت منه اهم ما احتجته في شبابي المبكر وأعطاني جواز دخول التجريبي والطليعة في عرض صلوات فرعونية من إخراجه الاستاذ احمد مختار الاعلامي والناشط الثقافي والصديق الذي صدقني القول دوما ولن أنسى يوم قال لي: خالد انت الان أفضل من عامين سابقين، كنت ممثلا بتقدير ضعيف ثم مقبول ثم جيد، أتمنى ان اراك تصعد، أرجو الا تهدر حماسي لك. شكرا لحضراتكم ولكم مني كل المحبة والتقدير".

نشاط سينمائي ملحوظ لخالد الصاوي

تألق النجم خالد الصاوى خلال موسم عيد الأضحى الحالى، حيث يشارك بـ 3 أفلام دفعة واحدة ، تنوعت ما بين أفلام الرعب والأكشن والكوميديا، وظهر الصاوى بشخصيات مختلفةً ومتنوعة، نبدأها بشخصية "السفير الأجنبى" فى أحداث فيلم "ولاد رزق 2" مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف، وشارك فى بطولته نسرين أمين وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان


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