خالد الصاوي على صورته مع كريم عبدالعزيز وشيكو ومحمد ثروت: "الجدعان أوي"

وظهر الصاوي في الصورة التي نشرها عبر حسابه بجوار النجم كريم عبدالعزيز والفنان شيكو والمتألق محمد ثروت، وعلق عليها "الجدعان أوي".

فاجأ الفنان خالد الصاوي صديقه الفنان تامر حسنى، بفيديو يهنئه بطريقته الخاصة بعيد ميلاده، والذى أسعد نجم الجيل وأعرب عن سعادته بهذا الفيديو.





نشر خالد الصاوى فيديو أثناء رقصه على أغنية لجمهور الأهلى أثناء الاحتفال بالدورى غيظا فى الزمالك، لكنه علق على الفيديو قائلا "بعتذر لجمهور الزمالك بس الفيديو عجبنى".









تحدث الفنان خالد الصاوى خلال فيديو بشكل مضحك باللغة الإسبانية، وعلق عليه قائلا "كيفية تعلم الإسبانية فى ثوانٍ بسيطة".





أبدى خالد الصاوى عن انزعاجه بعد تلقيه مكالمة على "واتس آب"، واصفا التطبيق بأنه بمثابة غرفة نومه الخاصة وطالب بالتواصل مع إدارة مكتبه.









تأجيل تكريم خالد الصاوي بمهرجان المسرح التجريبي





قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تأجيل تكريم الفنان خالد الصاوي بمنحه ميدالية المهرجان التذكارية إلى الدورة القادمة، وذلك نظرا لارتباطه المسبق بحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.





بدوره، أعرب الفنان خالد الصاوي عن امتنانه للمهرجان، وتوجه بالشكر لإدارته عبر الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق: "كل الامتنان مني لحضراتكم، انه تتويج للسعي والمثابرة والاندفاع المغامر والأخطاء التي علمتني منذ تحولت بكل كياني من المحاماة الى الفن وفتحتم مشكورين الباب لي ولزملائي بالمسرح الحر منذ كان فكرة بعيدة عام ١٩٨٨ على خشبة الطليعة العزيزة وحتى اخر تجاربي المسرحية على الهناجر الحبيب عام ٢٠٠٤".







