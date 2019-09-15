انستجرام يورط راموس!

أثار النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد غضب أحد أعضاء النادي الملكي الذي عبر ذلك خلال حديثه مع رئيس الأبيض فلورنتينو بيريز.





وكان فلورنتينو بيريز قد قام اليوم الأحد بشرح فكرة ريال مدريد بشراء نادٍ نسائي للأعضاء في جمعية النادي، مشيراً إلى أن كرة القدم النسائية تتطور والريال يجب أن يواكب التطور، فيجب عليهم الحصول على فريق نسائي لذك فكروا في أن شراء نادي "Tacon cd" هو الخيار الأنسب.





وقال العضو رقم 1766 في نادي ريال مدريد: "سيرخيو راموس أصبح مهتماً بالانستجرام أكثر، وكأنه سائح سويدي، يجب إيقاف هذا فوراً وعدم السماح للاعبين باستخدام هذا التطبيق".

وقاطعه الرئيس فلورنتينو بيريز فوراً، وقال: توقف عن هذا، لن أسمح لك بالاستمرار، أنت تتكلم عن قائدنا، عن رأس لشبونة".





وشارك سيرخيو راموس في فوز ريال مدريد أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني مساء أمس السبت.





وأحرز ثلاثية ريال مدريد في مرمى ليفانتي؛ كريم بنزيما "هدفين" والبرازيلي كاسميرو أحرز هدفاً، وبذلك يحتل النادي الملكي الكرز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط حيثُ تعادل مباراتين وفاز مباراتين وسجل نجومه 9 أهداف وصنع 6 أهداف.





ويلتقي فريق باريس سان جيرمان مع ريال مدريد على ملعب حديقة الأمراء مساء يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة وتأتي تلك المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت ريال مدريد في المجموعة الأولى ضمن فرق؛ كلوب بروج وجالطة سراي التركي وباريس سان جيرمان الفرنسي.





ويفقد ريال مدريد ومدربه زيدان خدمات لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بعد إصابته في الفخذ الأيمن حتى أنه غاب عن المواجهة الماضية أمام ليفانتي دورياً وتأمل جمايهر النادي الملكي أن يلحق اللاعب الكرواتي بمباراة الأبيض ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 29 سبتمبر الجاري.





وعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد للمشاركة مع ريال مدريد بعد غياب في بداية الموسم عقب تعرضه للإصابة.