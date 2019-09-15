نافاس يوجه رسالة قوية إلى ريال مدريد قبل المباراة المنتظرة

أوضح كيلور نافاس حارس مرمي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال نافاس، أنه لا يحمل أي مشاعر انتقاميه تجاه فريقه السابق الذي رحل عنه صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل أن يحصل على مساحة أكثر للعب في ظل استقرار زيدان على كورتوا كحارس مرمي أساسي للفريق الملكي.









وعقب أول مباراة خاضها أساسياً بقميص بي إس جي، في لقاء انتهى بفوز الفريق الباريسي على ستراسبورغ بهدف دون رد في الدوري الفرنسي، أكد حارس الريال السابق أنه مطمئن ولا يشعر بالقلق، وذلك رداً على سؤاله عنما إذا كان لديه رغبة في الثأر من النادي "الملكي" حين يحل ضيفاً على ملعب حديقة الأمراء الأربعاء المقبل.







وقال نافاس الذي تألق في مباراة "الليغ آ" السبت: "عشت لحظات رائعة مع الريال تشكل جزءاً من مسيرتي، لكنني الآن في باريس وأريد أن أقدم هنا أفضل ما عندي لمشجعين استقبلوني بحب كبير".







ودافع نافاس عن عرين "الميرينغي" على مدار 5 أعوام دخل خلالها التاريخ كونه كان الحارس الأساسي وصاحب فضل كبير في حصد لقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية.







ومنذ انضمامه من صفوف ليفانتي في 2014، شارك نافاس مع الريال في 162 مباراة في جميع البطولات.



