البورصة تقفد 3.5 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 15-9-2019 ، بداية جلسات الأسبوع،علي تراجع جماعي لكافة ،المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات المصريين ، ومصحوباة بأحجام تداول متوسطة ، متأثرة بأحداث حريق أرامكو السعودية والتي حدثت بالأمس وأثرت علي معظم البورصات العربية ، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 3.5 مليار جنيه مغلقاً عند مستوي 751.6 مليار جنيه









مؤشرات البورصة المصرية





هوي مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى15,023.23 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 553.98 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1,474.16 نقطة





وتراجع مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2,184.63 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 18,232.25 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وسجلت تداولات اليوم نحو 467 مليون جنيه ، بأحجام تداول 118.7 مليون ورقة منفذة علي 17.4 ألف عملية بيع وشراء، وتم التداول علي عدد 179 شركة إرتفع منهم 55شركة وتراجع 79شركة وإستقرت 45 شركة .









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وعن تعاملات المستثمرين ، فقد إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بـ 69,94 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه ،17 مليون جنيه علي التوالي.



