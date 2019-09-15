كيف ساهم جمهور ليفربول في هدف محمد صلاح ضد نيوكاسل؟

ساعد جمهور فريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح على تسجيل هدف في مرمى نيوكاسل يونايتد خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح هدفه في الدقيقة 72 بعد تمريره الكرة لزميله روبيرتو فيرمينو الذي أعادها له بالكعب يخترق دفاع الضيوف ويلعب الكرة على يسار دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد

وكشف موقع "ليفربول إيكو" عن دور جماهير ليفربول في مدرجات آنفيلد قبل لقطة الهدف لأنها رأت أن محمد صلاح كان شبه غائبًا في الشوط الأول لذلك لجأت إلى الهتاف له بشدة في كل كرة مع بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز "هدفًا بالطلب" كما وصفه الموقع بعد ثوان من هتافات الجماهير.

هل اقترب الرحيل.. ليفربول يراقب نجم نيجيريا لخلافة محمد صلاح

يخطط نادي فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي نجم فريق فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن أن ليفربول يتابع النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب الغواصات الصفراء من أجل ضمه في يناير المقبل والذي كان قد تألق مع نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصرز

وكان تشوكويزي صاحب الـ20 عاما قد انضم إلى فياريال عام 2018، ونجح في تسجيل 5 أهداف خلال 26 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وفي الموسم الحالي نجح في تسجيل هدف بعد خوض الفريق 3 مباريات.

ولم يبرم ليفربول أي صفقة في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي رغم رحيل المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، واكتفى بالنجوم الموجودين في صفوفه.

ويملك ليفربول 5 لاعبين في خط الهجوم وهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري ولكن يبدو أن تشوكويزي سيكون البديل لمحمد صلاح لأنه يجيد في مركز الجناح الأيمن.

ويسعى ليفربول مبكرا إلى التعاقد مع بعض اللاعبين في خط الهجوم، تحسبا لرحيل أي من لاعبي الخط الأمامي، خاصة في ظل العروض العديدة التي يتلقاها أبطال أوروبا.

كانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن مسؤولي ليفربول قرروا السماح برحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي ويمتد عقده حتى يوينو 2023 وكان "مو" قد ساهم في وصول الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 2018 و2019 وحقق اللقب هذا العام على حساب توتنهام.

وفاز محمد صلاح مع ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019 على حساب تشيلسي وحصد جائزة هداف الدوري الانجليزي مرتين.