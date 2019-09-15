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المملكة تتعرض لهزة أرضية غير محسوسة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:17 م
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المملكة تتعرض لهزة أرضية غير محسوسة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أكد طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الأحد، علي تعرض المملكة العربية السعودية لهزة أرضية غير محسوسة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار بشأن مدى تأثر المملكة بالزلزال الذي ضرب الكويت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وطمأن متحدث هيئة المساحة المواطنين، من عدم تأثر مناطق المملكة بالزلزال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن الشبكة سجلت اليوم الأحد، زلزالًا بقوة 3.1 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء.

وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي، إن هذا الزلزال حدث صباحًا على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء.

هذا وأنشئت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كافة مجالات علوم الأرض (الجيولوجيا) وأنها بنوعية الأعمال والدراسات، التي أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كافة الأعمال المتخصصة في هذا المجال. 

ويأتي ذلك بدءاً من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن، وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية، وتنمية الموارد المعدنية بأنواعها، وصولاً لإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، وهو ما يتوافق مع تلك الأعمال التي تقوم بها معظم الهيئات العالمية للمسح الجيولوجي.

كما أن الهيئة تقوم - حسب نظامها - بإجراء الدراسات الهيدروجيولوجية، ورصد ودراسة الزلازل والبراكين، ومراقبة المخاطر الجيولوجية الأخرى، والجيولوجيا البيئية، والجيولوجيا الهندسية، وتوفير الخدمات المعلوماتية المتعددة، خصوصا تلك المتعلقة بتزويد الجهات الحكومية والخاصة في المملكة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية عن الثروات المعدنية والتراكيب الجيولوجية المتواجدة في كافة أراضي المملكة.

وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مثل هيئات المساحة الجيولوجية في العالم أنشئت لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كافة مجالات علوم الأرض (الجيولوجيا)، وأنها بنوعية الأعمال والدراسات، التي أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كافة الأعمال المتخصصة في هذا المجال، بدءاً من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن، وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية، وتنمية الموارد المعدنية بأنواعها، وصولاً لإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، وهو ما يتوافق مع تلك الأعمال التي تقوم بها معظم الهيئات العالمية للمسح الجيولوجي.

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