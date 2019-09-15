المملكة تتعرض لهزة أرضية غير محسوسة

هذا وأنشئت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كافة مجالات علوم الأرض (الجيولوجيا) وأنها بنوعية الأعمال والدراسات، التي أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كافة الأعمال المتخصصة في هذا المجال.





ويأتي ذلك بدءاً من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن، وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية، وتنمية الموارد المعدنية بأنواعها، وصولاً لإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، وهو ما يتوافق مع تلك الأعمال التي تقوم بها معظم الهيئات العالمية للمسح الجيولوجي.





كما أن الهيئة تقوم - حسب نظامها - بإجراء الدراسات الهيدروجيولوجية، ورصد ودراسة الزلازل والبراكين، ومراقبة المخاطر الجيولوجية الأخرى، والجيولوجيا البيئية، والجيولوجيا الهندسية، وتوفير الخدمات المعلوماتية المتعددة، خصوصا تلك المتعلقة بتزويد الجهات الحكومية والخاصة في المملكة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية عن الثروات المعدنية والتراكيب الجيولوجية المتواجدة في كافة أراضي المملكة.



وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مثل هيئات المساحة الجيولوجية في العالم أنشئت لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كافة مجالات علوم الأرض (الجيولوجيا)، وأنها بنوعية الأعمال والدراسات، التي أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كافة الأعمال المتخصصة في هذا المجال، بدءاً من أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن، وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية، وتنمية الموارد المعدنية بأنواعها، وصولاً لإتاحة الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، وهو ما يتوافق مع تلك الأعمال التي تقوم بها معظم الهيئات العالمية للمسح الجيولوجي.



