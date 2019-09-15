خلال مؤتمر الشباب.. ما هي تصريحات "السيسي" السارة للمصريين؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، رسائل عدة، حاول من خلاها طمأنة المصريين والرد كذلك على الشائعات التي رُوج لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كان ذلك أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، الذي عُقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.





دولة جديدة داخل العاصمة الإدارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تبني في العاصمة الإدارية دولة جديدة تليق بمكانتها، قائلًا: "أنا ببني في العاصمة دولة، الدنيا كلها هتتفرج عليها، هي مصر شوية؟ أمال إيه"، كما أوضح أنه سيبني داخلها مدينة فنون وثقافة، ستكون هي الأكبر في العالم، في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.





جامعات جديدة بمقومات نجاح أعلى

قال السيسي، إن الفرق الرياضية المصرية حققت نجاحاتها الأخيرة بالجهد والعمل والمثابرة، وليس بالأماني.





وأضاف خلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" بختام المؤتمر الوطني للشباب، بمركز المنارة، ردًا على إمكانية أن تحتل مصر المرتبة الأولى في التعليم: "أتمنى كده، بس الكلمة سهلة تتقال، الفرق بتاعتنا، حققت النجاحات مش بالأماني، بالجهد والعمل والمثابرة، أتمنى إن ربنا يخلينا في مستوى مناسب".





وواصل قائلًا: "إن شاء والله واثق خلال الفترة اللي جاية، هناك 22 جامعة منها العلمين والجلالة، والمصرية اليابانية، المستوى فيها عالي ومقومات النجاح فيها أعلى بكتير".





انتخابات المحليات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب القوانين المنظمة لإجراء انتخابات المحليات، خلال دور الانعقاد المقبل، وبمجرد الانتهاء منه، في وجود المشاركة والحوار المجتمعي، يبدأ التنفيذ، وجاء هذا خلال مشاركته بجلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت.





ووجه الرئيس، الكلمة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلًا: "أتمنى خلال الدورة الجديدة، أن يطرح الموضوع للنقاش، بحيث على نهاية السنة أو بداية السنة القادمة، نكون قد أنجزنا هذا الاستحقاق الذي تأخر كثيرًا"، موضحًا أن انتخابات المحليات متوقفة منذ عام 2011 بسبب أحداث الثورة.





وعن نسبة مشاركة الشباب في البرلمان، قال الرئيس إن القانون ينص على مشاركة 25%، ولكن لا مانع من زيادة النسبة إلى 30 و35%: "دايمًا انتقوا الأفضل بعيدًا عن العصبيات والحصص والأفكار الموجودة في بعض المناطق، الشباب دايمًا عنده طاقة وأمل وبراءة".





نظام جديد لميكنة الامتحانات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية بنك المعرفة الذي أطلقته الدولة وهو متاح لكل مواطن، "بينما أنتم تتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها كعامل هدم، ومصدرا للمعلومات"، وأضاف أن بنك المعرفة متاح لكل من لديه موبايل في مصر إذ يستطيع أن يرى كل معارف الدنيا، حتى فيما يتعلق بتعليم الأطفال؛ فلم ندخر جهدا أو موردا في سبيل ذلك.





وتساءل الرئيس "هل أنا راض عن هذا؟"، مجيبًا "بالطبع فأنها فكرة مشجعة"، وقال "ترون دائمًا في لقاءات مستمرة سواء على مستوى مجلس الوزراء أو على مستوى الرئاسة، أن هناك نقاشا مستمرا في الموضوعات المختلفة من أجل ضمان دراسة الموضوعات بشكل كاف قبل إطلاقها".





وأوضح الرئيس أن وزير التعليم تفرغ للمجموعة المعنية بتطوير التعليم منذ عام 2014، ووقتها رفض تولي أي منصب رسمي إلى أن أطلقنا هذا المشروع"، ووصف الرئيس السيسي لمشروع بـ"الطموح والقوي"، مؤكد أن نجاحه لا يتوقف على الدولة وحدها بل على الأسر والدولة معا.





وعن التعليم الجامعي، قال الرئيس إن الدولة تطبق نظاما جديدا لـ"ميكنة الامتحانات" وانتهت بالفعل من امتحانات كلية الطب، من أجل "تحييد" العامل البشري في تقييم الطلبة، فيما أكد على أن "الرقمنة" ستسهم في تجنيب الدولة مشكلات كبيرة في الجيل الجديد من الجامعات التي سيتم افتتاحها قريبا، سواء الخاصة التي أصررنا على أن تدخل في "توأمة" مع جامعات متقدمة في العالم، وفيما يخص الجامعات الأهلية أو الحكومية فالدولة تتوسع فيها بشكل كبير.





وتابع: "إذا كان التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي أخذ اهتمامًا كبيرًا فإن فرص النجاح جيدة"، مشددًا على أن مسار التطوير الذي اتخذته الدولة لم يحدث بمنعزل عن المجتمع، "فالنجاح الحقيقي هو بتآزركم معنا".







