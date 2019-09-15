المقرحي: حديث السيسي بمؤتمر الشباب "بلسم" على قلوب المصريين



وأوضح أن هناك 3 أجهزة تجمع المعلومات، مؤكدا أن هناك ثقة كاملة لدى الشعب المصري في هذه الأجهزة، ويمدوهم بالمعلومات التي تساعدهم في القيام بالعمليات الاستباقية، مضيفا أن أهالي سيناء يمدون قوات المن بالمعلومات "الطازة واليقينية" عن التجمعات الإرهابية.



ونوه بأن عناصر الجماعات الإرهابية مازالت تحاول تنفيذ عمليات تخريبية بما تبقى لديهم من دعم، وليحبطوا الشعب المصري، ويصيبهم بحالة من اليأس، ويجعلونهم يعتقدون أن الأجهزة الأمنية لا تستطع القيام بدورها في حفظ الأمن.



وأضاف أن الدولة تعمل عى تنفيذ مشروعات كثيرة لتنمية سيناء، مثل الأنفاق، مؤكدًا أن هناك ثورة تحدث في سيناء، حيث تم تخصيص 270 مليار جنيه لتنمية سيناء، وهو أمر لم يحدث في تاريخ سيناء من قبل.



وشدد على أن تنمية سيناء واجب قومي، وفرض عين على اللحكومة المصرية، حيث أن تنمية سيناء هى حصن أمان لدى المواطن المصري ضد الأفكار الهدامة التي يروجها الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن جماعة الإخوان لا تؤمن بالوطن والمواطنة، وما يسعون إليه هو هراء، لن يحدث أبدا، والشعب المصري وعى الدرس أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لن يتعاون معها مجددا.



وقال إن الضربات الموجة التي يتلقاها أفراد التنظيمات الإرهابية من قيادات الشرطة والجيش ستقضي عليهم، خاصة بعد تخلي قياداتهم في تركيا وقطر عنهم.

قال اللواء فارق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن نجاح المؤتمر الوطني الثامن للشباب أحدث حالة من الهلع لدى جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الداخلي والخارجي.وأشار "المقرحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث بشخصه للمواطنين أعاد ثقتهم في قواتهم للمسلحة، وكانت إجاباته على المصريين واضحة، واصفًا إياها بـ البلسم على قلوب المصريين.وأضاف أن الجماعة الإرهابية أصدرت تعليمات لعنصرها أن تنفذ عملية داخل البلاد حتى ينسى الشعب الفرحة والثقة التي تأكدت بداخلهم بعد المؤتمر الثامن للشباب، موجهًا التحية إلى الشرطة والجيش لمواجهتم العناصر الإرهابية في سيناء، حيث أصيب ضابط بطلق ناري إثر التعامل مع مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.