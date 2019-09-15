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بتغريدة على تويتر.. نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن زوجها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:28 م
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بتغريدة على تويتر.. نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن زوجها
نادين وزوجها
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الفجر الفني
 
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خبر صادم أعلنته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حيث ذكرت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر تويتر، انفصالها عن زوجها، موضحة أن الانفصال تم بكل هدوء واحترام.

وكتبت نادين قائلة في تغريدتها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا...".


بتغريدة على تويتر.. نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن زوجها

حملة دعم من جمهور نادين نجيم بعد طلاقها
وتلقت نادين، العديد من التعليقات على التغريدة من قبل محبيها، لتهدئتها ودعمها معنويا، مؤكدين لها أنها أمرأة قوية وستتجاوز هذه الأزمة، مشيدين برقيهما في الانفصال، واحترامها لوالد أبنائها، ومنهم من كشف أنها منفصلة عن زوجها أول العام الجاري، ولكنها أخفت الخبر حرصا على مصلحة أطفالها.

وجاءت أبرز التعليقات التي دعمتها: "صحيح من اول يوم اشتهرت فيه بتعرفي ليش لان تربت على هيك. الانسان بيعكس تربيته لو شو ما كلنت ظروفه"، وقال أخر: "مهم يكون القرار الأصح لولادة وحكيك كتير معبر . . أيام الطلاق أفضل بكتير من حياة زوجية ما فيها تفاهم . . الله يخليلك ولادك وبرافو عقوتك وصراحتك".

ومن بين الرسائل التي تلقتها نادين: "والله مرررررررره انفجعت وزعلت وكانه وحده من اخواتي اللي انفصلت بس الحمدلله على كل حال واكيد هذا القدر المكتوب من قبل ما تنخلقوا وان شاءالله خيرة والعوض اجمل اتمنالكم التوفيق لكم اثنينكم والله يحفظلكم ويخليلكم اولادكم".

وأشاد بها أحد متابعيها قائلا: "شو ما صار المهم ضلي بخير انتي وولادك و يخليلك عيلتك و الانفصال باحترام و محبة من الطرفين هو دليل على اخلاقكم و اصلكم والله يكتبلك الخير الك ولعيلتك و ايامك الجاي تكون خير عليكي و نحنا عيلتك التانية دائما و ابداً ".

نتيجة بحث الصور عن نادين نجيم وزوجها

تكريم نادين نسيب نجيم في مهرجان القنوات الفضائية
وكان أخر ظهور للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في حفل مهرجان القنوات الفضائية، الذي أقيم في القاهرة يوم الجمعة الماضية كأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل خمسة ونص، الذي عرض في عام 2019.

المهرجان برعاية شبكة قنوات النهار، والتصويت يأتي بناءا علي رأى الجمهورعن طريق التصويت الإلكترونى والثانى عن طريق نقد الأعمال المقدمة على يد أفضل النقاد.

ويشمل المهرجان ثلاث جوائز هي: جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصة”، برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام الماضي، في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن ضمن المكرمين الفنان سيد رجب، دنيا سمير غانم، إياد نصار، محمد دياب، علي الطيب، ومحمد الشرنوبي، وأحمد رزق، والفنانة إسعاد يونس وأحمد عبد العزيز والإعلامي عمرو الليثي.
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