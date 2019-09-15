يوتيوب: هذه الميزة ستختفي قريبًا من على متصفح الويب.. و"التليفزيون الذكي" بديلا
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:27 م
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لقد قدم YouTube تجربة "leanback" التي تم تحسينها عن بُعد على الويب لفترة طويلة - ما يقرب من عقد من الزمن، الآن اعلن يوتيوب عن أن هذه الميزة سيتم إيقافها في المستقبل القريب.
كما أوضح بعض المستخدمين، عن ظهور رسالة عند الدخول الى ميزة YouTube leanback عن طريق الويب، توضح أن الميزة "ستزول" في وقت ما في المستقبل القريب، وليس هناك تاريخ محدد.
ليس معروف حتي الان سبب واضح لقيام Google بتعطيل هذه الميزة التي سمحت لأجهزة الكمبيوتر و والأجهزة الأخرى بالوصول إلى إصدار مناسب للتلفزيون من النظام الأساسي حيث ان Google لا تقدم تطبيقات رسمية على اجهزة الكمبيوتر.
ومن المرجح ان هذا له علاقة بتطبيق الويب لواجهة leanback الخاصة بـ YouTube والتي يتم استغلالها على الأنظمة الأساسية التي لم تعقد Google معها اتفاقيات ترخيص، مثل Amazon Fire Fire قبل التغييرات الأخيرة.
بالطبع، يجب ألا تؤثر إزالة تطبيق الويب leanback على YouTube على تطبيقات YouTube الرسمية التي تستخدم نفس الواجهة، التي يعتمد عليها كل من Android TV وغيرها من المنصات التلفزيونية المدعومة رسميًا لهذه الواجهة.
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