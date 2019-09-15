تفاصيل خطة جهاز الخدمة الوطنية لتأسيس شركتين جديدتين بالتعاون مع "البترول"

للمرة الأولى فى تاريخ القوات المسلحة المصرية ممثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم تأسيس شركتى الشركة الوطنية المصرية لإستكشاف وتنمية البترول العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى وشركة البحر الأحمر للتكرير والتى تساهم عدد من شركات البترول فيها.





ووقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز فى صحراء مصر الغربية بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية لإستكشاف وتنمية البترول العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى التى يترأس مجلس إدارتها اللواء مهندس عبد الباسط السايح.





وتقضى الاتفاقيتان بقيام الشركة الوطنية المصرية لإستكشاف وتنمية البترول بحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي جنوب شرق أبوسنان وجنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار.





وتعتبر الشركة الوطنية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز ثانى شركة مصرية خالص تعمل فى مجالات البحث والاستكشاف لتلحق بالشركة العامة للبترول التى تعتبر الشركة الوحيدة المملوكة للدولة المصرية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، خاصة ان الهدف من ذلك تشجيع الشركات المصرية العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف واعطائها فرص للتوسع في أنشطتها وتقوية دورها في تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتنمية موارد مصر من البترول والغاز.





وشهد الاسبوع الماضى ، أيضا، انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة البحر الاحمر للتكرير والبتروكيماويات التى تعتبر شراكة بين قطاع البترول المصرى ممثل فى هيئة البترول وعدد من الشركات النابعة له واللذين يساهمون بنسبة ٦٠ ٪ مقابل ٤٠ ٪ لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





هذا وتم اعتماد التشكيل النهائى لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الجديدة، حيث يترأس مجلس إدارة الشركة اللواء مهندس عبد الباسط السايح والذى يترأس ايضا مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول





وتضمن القرار أيضا تعيين كلا من المهندس الشاب احمد سمير المعار الى الوزارة من شركة انبى عضو منتدبا بشركة البحر الاحمر للتكرير، بينما ضم تشكيل عضوية مجلس الادارة كلا من المهندس محمود ناجى معاون وزير البترول ممثلا عن شركة "ميدتاب"، والمهندس احمد سمير ممثلا عن شركة " ايلاب" والذى يتولى منصب العضو المنتدب للشركة،وتعيين كلا من المهندس علاء حجازى رئيس شركة "انبى" عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن شركة "انبى" والمهندس ياسر صلاح رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" ممثلا عن جاسكو ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجيت ممثلا عن شركة بتروجيت.





ومن المقرر أن يبدأ المجمع فى الإنتاج عام 2021 بطاقة 3.5 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية ، بالإضافة إلى مليون طن منتجات بتروكيماوية «مثل البولى بروبيلين ومشتقات الإيثيلين»، ومن المخطط تغذية المجمع بنحو 5 ملايين طن من خام المازوت سنوياً سيتم تأمين معظمها من معامل التكرير بمنطقة السويس لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض بما يسهم فى زيادة العائد الاقتصادى للدولة وتتكلف الاستثمارات نحو 3.2 مليار دولار.





وفى ديسمبر من العام الماضى، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد المساهمين لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات





ويساهم في المشروع العملاق والذي يعد أحد المشروعات القومية، جهاز الخدمة الوطنية بنسبة 40% والهيئة المصرية العامة للبترول 20%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) 10%، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" 10%، وشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب" 10%، والمشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت 5% والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" ٥٪.