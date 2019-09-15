الزمالك يجبر الأهلي على "الأشغال الشاقة"

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الاثنين عقب عودة بعثة الفريق من غينيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر فايلر استئناف الفريق للتدريبات الجماعية على ستاد مختار التتش استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وقرر فايلر استئناف الفريق للتدريبات الجماعية على ستاد مختار التتش استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.









تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة فجر غد الاثنين، حيث من المقرر أن تستقل الطائرة من مطار مالابو في الواحدة ظهر اليوم متوجهة إلى الكاميرون التي تمكث بها ساعة ترانزيت ثم تستأنف رحلتها إلى اثيوبيا التي تمكث بها ساعتين ترانزيت قبل أن تستكمل رحلتها للقاهرة التي تصلها في الساعات الأولى من فجر الاثنين.









وفاز الأهلي أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين نظيفين أحرزهما؛ صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









ويبدا الفريق عصر غد الاثنين استعداده لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، حيث فضل الجهاز الفني استئناف التدريبات دون الحصول على راحة؛ نظرا لضيق الوقت.



