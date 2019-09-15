عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء

استهدفت وزارة الداخلية، مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بعد ورود معلومات عن قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، وتم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وأماكن تواجدهم.





وأسفرت النتائج عن رصد تواجد تلك العناصر الإرهابية داخل إحدى السيارات ماركة "ايسوزو" بيضاء اللون بذات النطاق وذلك حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنه فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعا والعثور بحوزتهم على عدد مم الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد مم الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات وطبنجة وتبين انها مستولى عليها عقب قيام المجموعة الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٨ ، كما تبين أن السيارة المضبوطة مبلغ بسرقتها بالإكراه من أحد المواطنين.





وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن إصابة أحد الضباط المشاركين بالمأمورية بطلق ناري وعدة شظايا بالساعد الأيمن ، كما أشارت المعلومات إلى تواجد أحد العناصر الإرهابية بذات النطاق يدعى أحمد عادل محمد سعيد (أبو حمزة ) حيث تم محاصرته بمكان اختباؤه والذي قام بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال اقترابها منه مما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين وأحد الأفراد.





وتشير المعلومات وتحليلها إلى تلقي العناصر الإرهابية تكليفات من قياداتهم الهاربة خارج البلاد لتنفيذ نلك العمليات الإرهابية في إطار مخططاتهم الهدامة تزامنا مع محاولات التأثير على الخالة المعنوية للقوات المسلحة والشرطة.





واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتوالى نيابة أمن الدولة التحقيق.





يأتي ذلك استمرارا لجهود وزاره الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة بالشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.