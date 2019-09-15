ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:28 م
Advertisements
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
Advertisements
طباعة
هبة عبدالحفيظ
 
Advertisements
استهدفت وزارة الداخلية، مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بعد ورود معلومات عن قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، وتم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وأماكن تواجدهم.

وأسفرت النتائج عن رصد تواجد تلك العناصر الإرهابية داخل إحدى السيارات ماركة "ايسوزو" بيضاء اللون بذات النطاق وذلك حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنه فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعا والعثور بحوزتهم على عدد مم الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد مم الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات وطبنجة وتبين انها مستولى عليها عقب قيام المجموعة الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٨ ، كما تبين أن السيارة المضبوطة مبلغ بسرقتها بالإكراه من أحد المواطنين.

وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن إصابة أحد الضباط المشاركين بالمأمورية بطلق ناري وعدة شظايا بالساعد الأيمن ، كما أشارت المعلومات إلى تواجد أحد العناصر الإرهابية بذات النطاق يدعى أحمد عادل محمد سعيد (أبو حمزة ) حيث تم محاصرته بمكان اختباؤه والذي قام بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال اقترابها منه مما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين وأحد الأفراد.

 وتشير المعلومات وتحليلها إلى تلقي العناصر الإرهابية تكليفات من قياداتهم الهاربة خارج البلاد لتنفيذ نلك العمليات الإرهابية في إطار مخططاتهم الهدامة تزامنا مع محاولات التأثير على الخالة المعنوية للقوات المسلحة والشرطة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتوالى نيابة أمن الدولة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزاره الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة بالشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
عاجل.. مقتل مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة الداخلية مكافحة الإرهاب مقتل عناصر إرهابية حوادث بيان لوزارة الداخلية اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
-
x
15:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
-
x
16:00
-
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
-
x
15:30
-
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
-
x
15:15
-
المصري البورسعيدي - مصر