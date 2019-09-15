كيف تحل مشاكل الحياة؟

Advertisements

كيفية حل مشاكل الحياة؟

لماذا يبدو أن بعض المشاكل ليس لها حل؟



أنا متأكد من أنك حاولت جاهدا لتحسين حياتك وفعلت ما بوسعك لحل مشاكلك، لكن ما زلت تجد أن الأمور لا تسير بالطريقة التي تريدها.



يتم العثور على السعادة الحقيقية عندما تحل مشكلات حياتك أو على الأقل أهمها. كلما زادت المشكلات التي لم تحل بعد، كلما أصبحت أقل سعادة وستزداد احتمالية أن تصبح حياتك سيئة وغير محتملة. لهذا السبب قررت أن أكتب هذا المقال لأخبرك عن كيفية حل مشاكل الحياة.



• لماذا يفشل الناس في حل مشاكل الحياة؟

سواء كان ذلك مشكلة في العلاقة أو مشكلة متعلقة بالعمل أو أي مشكلة أخرى، فغالبًا ما يقوم معظم الأشخاص بنفس الخطأ عند محاولة حلها.



السيناريو الشائع الذي يحدث هو أن الشخص يحاول حل المشكلة بموارده الحالية (مستوى معرفته وتجربته..الخ) ثم يستسلم عندما يفشل.



بعد أن فشل في حل المشكلة، قد يجربها مرة أخرى، ولكن لأنه يفتقر إلى الموارد اللازمة، فإنه يفشل مرة أخرى. 99 ٪ من الناس يفقدون الأمل بعد محاولات فاشلة قليلة دون أن يدركوا أنهم قد لا يستطيعون حل المشكلة بمواردهم الحالية.



يمكن حل جميع مشاكل الحياة شريطة أن تستمر في المحاولة أثناء إصلاح أخطائك والتعلم من محاولاتك الفاشلة.



سأقدم لكم مثالًا يوضح الأمور، لنفترض أن مشكلتك في الحياة التي تريد حلها هي الأكل بشراهة. إذا كنت لا تزال تحاول التحكم في رغباتك دون معرفة المزيد حول هذه المشكلة، فستحاول حل مشكلتك باستخدام مواردك الحالية.



ومع ذلك، إذا بدأت التحدث إلى الخبراء، وبدأت في قراءة الكتب ونجحت في تثقيف نفسك أكثر حول هذه المشكلة، فستقوم بإضافة المزيد من الموارد التي يمكن أن تساعدك في حل هذه المشكلة.



يتعثر الأشخاص عندما يحاولون حل مشكلات الحياة لأنهم يواصلون اختبار مواردهم الحالية دون محاولة الحصول على المزيد منها.



• كيف يمكنك حل أي مشكلة الحياة

ساقدم لكم بعض النصائح يمكنان تساعدك علي حل أي مشكلة في الحياة:



1. محاولة حل المشكلة بمواردك الحالية: جرب مرة أو مرتين لحل مشكلات حياتك، ولكن إذا فشلت، فاعلم أن شيئًا ما قد يكون مفقودًا وأنك بحاجة إلى الحصول على مورد معين

2. الحصول على (الموارد) المفقودة، سواء كانت تجربة أو بعض المعرفة أو مهارة جديدة. فانت تحتاج إلى الحصول على هذا المورد المفقود من أجل أن تكون قادرًا على حل مشكلة الحياة التي تزعجك،و يجب ان تستمر في المحاولة حتي تحقق النجاح

3. إذا كنت تعتقد أن هذا ممكن، فستفعل ذلك: السبب الوحيد الذي يجعل الناس يتوقفون عن المحاولة والاستسلام هو أن لديهم اعتقادًا محددًا يوقفهم مثل عدم إمكانية القيام بذلك. إذا كنت جادًا في حل مشكلة الحياة، فافحص معتقداتك المحدودة واكتشف لماذا تعتقد أنه لا يمكن حل المشكلة. بمجرد التخلص من (معتقداتك) المحدودة، لن تستسلم أبدًا وستظل تحاول حتى تصل إلى ما تريد

