تامي أبراهام في تشيلسي.. عندما يسير العاشق على خطى معشوقه 

قصة جديدة ومثيرة يكتبها مهاجم تشيلسي الشاب تامي أبراهامأ في سماء ستامفورد بريدج، المهاجم البالغ من العمر 21 عام فقط، نجح في أن يكون هو نجم الشباك في تشيلسي هذا الموسم، وذلك بعدما سجل اللاعب 7 أهداف في البريميرليج من أصل 11 هدف سجلهم فريقه هذا الموسم.









من هو تامي أبراهام وكيف بدأ؟









ما يفعله أبراهام هذا الموسم، ليس وليد الصدفة، بل هي فترة الحصاد وجني ثمار سنوات طويلة من الاجتهاد داخل أكاديميات النادي اللندني، وفي العديد من أندية الدرجة الأولى والثانية في بلاد مهد كرة القدم، حتى أن أصبح الشاب اليافع هو متصدر ترتيب هدافي البريميرليج بعد مرور 5 جولات، مسجلًا 7 أهداف، ومتفوقًا على أسماء لامعة مثل سيرجيو أجويرو، ومحمد صلاح وساديو ماني، وأوباميانج.









اللاعب المولود في أكتوبر 1997، من أب نيجيري وأم بريطانية، يقال أنهم من الطبقة الوسطى هناك، كانت عائلته حريصة على أن يكون نجلهم لاعب كرة قدم، ولذا قرروا أن يذهب في إختبارات في أغلب أكاديميات مدينة لندن، ولكن في نهاية الأمر، اللاعب أقنع مسؤولي تشيلسي وأنضم للفريق.

















قصة أبراهام بدأت في أكاديمية تشيلسي، وفي أول يوم له هناك قابل آبراهام أسطورته ومعشوقه الأول، ديديه دورجبا، وتحدث إبراهام عن هذا الأمر قائلًا: "لقد شاهدت دورجبا في أول أيامي هناك في تشيلسي، شعرت بشيء غريب، هل هذا هو دورجبا الذي أشاهد عبر التلفاز، لقد شاهدت بطلي الذي أريد أن أصبح مثله يومًا ما".









مستوى أبراهام في تشيلسي، أجبر النادي على إعطاءه فرصة للذهاب في إعارة ليحصل على وقت أطول للعب ويتطور بشكل أكبر، وبالفعل أنتقل اللاعب في إعارة لصفوف نادي بريستول سيتي، ونجح في أن يكون أفضل لاعب في الفريق، ويسجل 23 هدف مع النادي في 40 مباراة فقط.









بعد نهاية إعارة أبراهام إلى بريستول، عاد اللاعب لتشيلسي، والذي قرر بأن يضم اللاعب للفريق الأول تحت قيادة جوس هيدينك، ووقع اللاعب على عقد إحترافي مع النادي، وبعدها ذهب في إعارة إلى نادي سوانزي سيتي، وقدم أداء جيد للغاية مع الفريق الويلزي وقتها.









واحدة من المراحل الهامة في مسيرة آبراهام، كانت إعارته إلى نادي آستون فيلا في الموسم الماضي، حيث نجح اللاعب في قيادة الفيلانز للعودة من جديد إلى البريمرليج مسجلًا 25 هدف في الشامبونشيب، كأكثر هداف في الفريق.

















مع بداية هذا الموسم، عاد إبراهام إلى تشيلسي من جديد، وفجأة وجد نفسه المهاجم الأول للبلوز، ولكن البداية لم تكن موقفة على الإطلاق، حيث أضاع اللاعب ركلة جزاء حاسمة في مباراة السوبر الأوروبي، ولكن بعد ذلك تحولت مسيرة إبراهام بشكل كامل مع فريق فرانك لامبارد، ليصبح بعد مرور 5 جولات فقط هو هداف البريميرليج حتى الآن.