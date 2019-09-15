الثلاثاء المقبل.. إسرائيل تقرر مصير نتنياهو في الانتخابات

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جري إسرائيل انتخاباتها الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يناضل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل البقاء السياسي ومسألة كيف يجب أن تصبح البلاد متدينة كمسألة مفاجئة.



وعانى نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول في إسرائيل، من أكبر الهزائم في حياته المهنية بعد انتخابات أبريل، عندما فشل في تشكيل ائتلاف على الرغم من فوز ليكود اليميني وحلفائه بأغلبية المقاعد.



وبدلًا من المجازفة بأن يختار الرئيس الإسرائيلي "روفين ريفلين" شخصًا آخر لتشكيل حكومة، اختار نتنياهو، الذي يمكن توجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد في الأسابيع المقبلة، إجراء انتخابات ثانية بدلًا من ذلك.



وتشير استطلاعات الرأي النهائية التي نشرت يوم الجمعة إلى سباق آخر ضيق بين الليكود وتحالف الوسط الأزرق والأبيض بزعامة قائد الجيش السابق بيني غانتز، ولا يمكن استبعاد حدوث حالة من الجمود المتكرر.



وسيكون إقبال الناخبين وسط الإجهاد الانتخابي عاملًا رئيسيًا إلى جانب الظهور المفاجئ للقضايا المتعلقة بالدين والدولة، وفق ما أوردته فرانس بريس.



ومرة أخرى، سوف يصل الاستطلاع إلى حد كبير إلى استفتاء على نتنياهو.



وكان تعهد رئيس الوزراء المثير للجدل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة في حالة فوزه ومرافقته القصيرة خارج المسرح في تجمع حاشد بسبب إطلاق الصواريخ من غزة من بين القضايا التي سادت الأيام الأخيرة للحملة.



وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة سعى خلالها إلى صقل أوراق اعتماده القيادية "إذا كان هناك أي شخص يمكنه التأثير على الرئيس (دونالد) ترامب والكونجرس والرأي العام في الولايات المتحدة - فهذه هي القوة الحقيقية هناك."



"كيف تعتقد أن لدي هذه الإنجازات؟... إنها التجربة."



تحدث منافسه غانتز عن تجربته الأمنية وسعى إلى تصوير نفسه كشخص يمكنه إعادة الكرامة إلى مكتب رئيس الوزراء، في إشارة إلى قضايا الفساد ضد خصمه.



وقال جانتز في مقابلة تلفزيونية له الجمعة: "سوف نهزم نتنياهو".



ولمس ليبرمان وحزبه يسرائيل بيتينو القومي حملتهما ضد الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة في البلاد، وهي جزء مؤثر في ائتلاف نتنياهو.



ويتهمهم بالسعي لفرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين في إسرائيل ويريد تشريعًا ينهي إعفاء الأرثوذكس المتطرفين من الخدمة العسكرية الإلزامية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه اكتسب شعبية نتيجة لذلك.



وقد يسمح له ذلك بتحديد من يتم منح الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة - وما إذا كان خصمه القديم يمكن لنتنياهو أن يطلب الحصانة من المحاكمة في البرلمان، كما يتوقع الكثيرون.



ولقد دفع نتنياهو لتنشيط قاعدته، بما في ذلك من خلال التكتيكات التي يقول النقاد إنها تصل إلى حد العنصرية.



وأصدر حزب الليكود التابع له تحذيرات لا أساس لها من أن الانتخابات قد تُسرق من خلال تزوير الناخبين في المناطق العربية، وسعى نتنياهو للحصول على تشريع في اللحظة الأخيرة للسماح لمسؤولي الحزب بإحضار كاميرات إلى مراكز الاقتراع.



وكان يُنظر على نطاق واسع إلى التشريع، الذي فشل في النهاية، على أنه محاولة لخفض نسبة المشاركة العربية من خلال تخويف أعضاء الأقلية إلى الابتعاد.



وعلاوة على ذلك، سعى نتنياهو مرة أخرى إلى تصوير نفسه كزعيم أساسي لإسرائيل.



ولقد أبرز علاقاته مع ترامب، الذي غير سياسة الولايات المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح إسرائيل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زاره يوم الخميس.



وواجه غانتز انتقادات من بعض الذين يقولون إن حملته كانت ضعيفة للغاية، وقد عانى من زلات أثناء التحدث علنًا.



ولكن استطلاعات الرأي تظهر أنه حافظ على دعم من المستعدين للانتقال من نتنياهو.



وانتقد غانتس وتحالفه الأزرق والأبيض - الذي يضم ثلاثة رؤساء أركان عسكريين سابقين - نتنياهو بسبب هدنته مع حماس، وهي الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة.



يمكن للأحزاب العربية التي تم إعادة توحيدها حديثًا أن تكون حاسمة إذا تمكنت من إدارة أداء متكرر مماثل لانتخابات عام 2015، عندما أصبحت ثالث أكبر قوة في البرلمان.



إذا كان الأمر كذلك، فيمكنهم منع نتنياهو من الاستمرار كرئيس للوزراء من خلال التوصية بغانتس لهذا المنصب.



وفي الوقت نفسه، تظهر استطلاعات الرأي أن حزب السلطة اليهودية المتطرف، الذي يعتبره الكثيرون عنصريًا، قد يتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25 في المائة لدخول البرلمان.

