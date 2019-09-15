بعد جولة مكوكية بالصعيد.. وزير الإسكان يعلن مشروعات الوزارة بمحافظات الدلتا
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
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أحمد الشيخ
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أوضح عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة الشرقية، تم الانتهاء من إنشاء سوقين حضاريين لنقل الباعة من سوقي مسجد العطار وميدان الساعة العشوائيين، وهي أسواق متنوعة الأنشطة تخدم شريحة عريضة من المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة.
وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تتمثل وحدات البيع بالسوقين القائمين في مجموعة من الطاولات والفروشات الأرضية والتروسيكلات التي تنتشر بالطريق، وتبلغ المساحة الإجمالية للسوقين الجديدين حوالي 1620 م2 ويوفران 89 وحدة بيع.
وفى محافظة الدقهلية، أعلن الجزار، أنه تم البدء فى شهر يوليو الماضى فى تنفيذ مشروع إحلال وتبديل خطوط الصرف الصحي بمدينة بلقاس، حيث تم العمل بعدد ٦ شوارع من أصل ١٢ شارعا.
وأوضح المهندس خالد صديق أنه تم بالفعل الانتهاء من ٣ شوارع و هي:
شارع جودة يوسف، وشارع مايز خليل، وشارع خلف صيدلية الدقم، وجار العمل بـ ٣ شوارع، هى: شارع محمد مجاهد، و شارع دكتوره هبة، و شارع الشعراوي.
وأضاف: تبلغ أطوال ما تم تنفيذه على الطبيعة بالمتر الطولي٨٧٧ مترا من اصل ١٥٥٠ مترا اجمالى المقايسة، كما تم تنفيذ عدد ٣١ مطبقا من اصل ١٤٨ مطبقا بالمقايسة، ونسبة تنفيذ الأعمال ٥٦٪
جاء ذلك بعد جولات مكوكية للووزير لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة بمحافظات الصعيد خصوصا محافظتي سوهاج وأسيوط ذات الكثافات السكانية الكبيرة.
وكان وزير الإسكان قد تفقد الاسبوع الماضي عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظتي اسيوط وسوهاج كما تفقد سير مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف أنواعها بمدينتي اسيوط وسوهاج الجديدة.
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