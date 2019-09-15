رئيس مصنع 999 الحربي: "لدينا عقدة الخواجة.. ولازم نتخلص منها"



وأشار "عطا"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن المصانع الحربية أنشئت لخدمة أغراض القوات المسلحة، وتلبية إحتياجاتهم من المنتجات الحربية، موضحا أنه كون أن المنتجات الحربية عمرها الافتراضي، والحاجة إليها ليست كثيرة، فاتجهت المصانع الحربية للعمل في المنتجات المدنية لسد العجز.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي، أن المصنع كان يعمل في معدات وآلات الورش، منوها بأنهم تعاونوا مؤخرًا مع هيئة تحديث الصناعة وانتجوا مواد لم تكن تنتج من قبل بهدف توفير العملة الصعبة، فضلا عن وجود بروتكولات مع جامعات مصرية، معلنا أنهم يعملون على تصنيع ماكينات قطع بالمياه، من خلال ضغط المياه، ومن مميزات هذا النوع من الآلات أنه غير ملوث للبيئة.



وأوضح اللواء مهندس أباظة عطا، أن مصنع جلفنة الحديد تم تطويره من خلال شركة إيطالية متخصصة في تجديد مصانع الجلفنة، وهو من أكبر مصانع الجلفنة على مستوى الشرق الأوسط، ضيفا أان الجلفنة هى عملية طلاء الحديد بالزنك، وهو يحمي الحديد من التآكل مدة تصل إلى 20 عام، مؤكدًا أنهم يوفرون فرص عمل للشاب والشابة المجتهد، والذي يتصف أنه ذكي، ونشيط، ويريد أن يعمل، ويثبت نفسه، ويتم الإعلان عن الوظائف ويختبرون من يتقدم إليهم.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة حلوات للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي، أن مراحل تصنيع أي منتج يستغرق وقت، ويعملون علة نقل التكنولوجيا من الخارج، ودعم السوق المحلي، وتشجيع المنتج المصري، منوها بأنهم يصنعون سيارات النقل مثل "خلاط خرسانة"، وما ينتجوه يسوق في السوق المحلي، موضحًا أن الطلب عليهم ليس كبيرا، ويحتاجون إلى تشجيع من السوق، مضيفا: "لينا صفحات ومواقع على الغنترنت حتى يعرف السوق المحلي منتجاتهم.. ولكن إحنا عندنا عقدة الخواجة، ولازم نتخلص منها".



قال اللواء مهندس مختار عطا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي"، إن المصنع افتتح عام 1963 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.