البوري 30 والمكرونة 65.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد 15-9-2019

شهدت أسعار الأسماك استقرارا في الأسواق، اليوم الأحد، لتسجل معدلات طبيعية، في أسواق الجملة والتجزئة، في إطار الخدمة التي تقدمها لقراءاها.

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 100 إلى 500 جنيه للكيلو بحسب الحجم.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو.

سمك بربون

وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 50 جنيها للكيلو.

قشر بياض

وصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو.

سمك بربون

وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 50 جنيها للكيلو.

قشر بياض

وصل سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو.





وقال المهندس محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية للانتاج بهيئة تنمية الثروة السمكية، إن القيادة السياسية لديها خطة طموحة لتطوير وتنمية كل بحيرات مصر سواء كانت مغلقة أم مفتوحة، خاصة بحيرة قانون لأنها تعاني من التلوث، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لتطهير كافة بحيرات مصر بالكامل، سواء كانت بحيرة المنزلة أو قارون أو بحيرة ناصر أو البحيرات المرة.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن تطهير بحيرة المنزلة لزيادة الإنتاج السمكي يعتبر مشروع قومي، خاصة أنها تنتج ثلث أنتاج مصر من الاسماك





وأشار إلى أن الاستزراع السمكي سيسير بجانب تطهير البحيرات، ولن تحتاج مصر إلى الاستزراع السمكي عند وصول انتاجية الفدان من المياه المفتوحة لإنتاجية الفدان للاستزراع السمكي التي تتراوح ما بين 4 لـ5 طن للفدان، ولكن هذا يتطلب تطهير كامل للبحيرات المصرية، وتوفير الزريعة الكافية من الاسماك للبحيرات بعد تطهيرها.





ولفت إلى أن تطهير بحيرة قارون من الملوثات، سيؤدي الى انتعاشه كاملة في محافظة الفيوم، سواء على المستوى السياسي أو الإنتاج السمكي.





وتعد البحيرات فى مصر ثروة قومية كبرى، تقدر بمليارات الجنيهات، ودخلت تلك البحيرات عقب مبادرة الرئيس عصر التنمية والتطوير، بعد سنوات طويلة من الإهمال والتلوث خلال السنوات الماضية، ووضعت الحكومة خطة لإقامة محطات معالجة ثلاثية، لمياه الصرف لمنع عودة الملوثات المختلفة إلى البحيرات وإقامة أكبر محطات التنقية فى العالم، لتنقية مياه الصرف الصحى التى تلقيها المصارف فى البحيرات، كما بدأت الحكومة فى العمل على خطة تنمية البحيرات لتعظيم إنتاجها السمكى.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسى بتطوير وتطهير بحيرات مصر التى تضم بحيرة «مريوط» فى الإسكندرية، و"إدكو" فى محافظة البحيرة، و"المنزلة" مشتركة بين 4 محافظات هى: بورسعيد، ودمياط، والشرقية، والدقهلية، و"البرلس" فى كفر الشيخ، و"البردويل" فى شمال سيناء، و"البحيرات المرة" فى الإسماعيلية والسويس، وسيوة فى مطروح، وبحيرة "شياطة"، و"فطناس" فى مطروح، وبحيرة الفرافرة فى الوادى الجديد، وبحيرة "نبع الحمراء" فى البحيرة، وبحيرة بورفؤاد فى بورسعيد، وبركة غليون فى كفر الشيخ، بالإضافة إلى البحيرات العذبة، بحيرة ناصر فى أسوان، وبحيرة "قارون" فى الفيوم، وبحيرات توشكى فى الوادى الجديد.

خطة طموح لتطوير بحيرة إدكو.. تعد بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة واحدة من أشهر البحيرات فى مصر التى عانت طويلا خلال العقود الماضية من التعديات والإهمال الشديد خاصة مع ارتفاع حالات التعديات والتلوث، حيث تقلصت المساحة الصالحة للصيد بالبحيرة التى تحصل على مياهها من مياه البحر المتوسط إلى ما يقرب من 5 آلاف فدان فقط وتتحول أغلب مساحتها إلى ما يشبه المستنقعات.