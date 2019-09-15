كهربا يشارك في خسارة أفيس بخماسية من غيماريش (فيديو)





وسجل خماسية غيماريش في شباك أفيس كلاً من؛ أندرية بيريرا وتابسوبا وديوجو فيليب كوستا وبيدرو رودريجيز وأليكساندرو بينما أحرز هدف فريق كهربا الوحيد في المباراة إنزو فيرنانديز في الدقيقة "18" من عمر الشوط الأول من المباراة.





وكان محمود كهربا قد جلس في بداية المباراة على دكة البدلاء حتى قرر مدرب أفيس الاستعانة بخدماته عند الدقيقة 75 بدلاً من والينتون جونيور ولكن النجم المصري لم يقدم جديد أو إضافة خاصةً أنه نزل وفريقها وقتها كان خاسراً بثلاثية.





ويحتل فريق أفيس حالياً المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 3 نقاط فقط حيث فاز مباراة وخسر 4 مباريات وسجل نجومه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفاً.





وبدأ أفيس مشواره في بطولة الدوري البرتغالي بخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف من بوافيشتا ثم فوز على مارتيتيمو بثلاثة أهداف لهدف وبعد خسارة ثقيلة من ريو أفي بنتيجة خمسة أهداف لهدف وخسارة أخرى من فاماليساو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وتنتظر فريق أفيس مباراة قوية ضد باسوش دي فيريرا صاحب المركز الثامن عشر وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق 20 سبتمبر الجاري وبعدها سيتوجه لخوض مباراة أخرى نارية أمام سبورتينج لشبونة يوم 30 سبتمبر على ملعبه.





وكان كهربا قد انتقل إلى فريقه الحالي أفيس البرتغالي في فترة انتقالات صيف 2019 قادما من الزمالك وسط أزمة قوية مع رئيس القلعة البيضاء حول عقد اللاعب وشارك حتى الآن مع فرقه 3 مباريات فقط من 5 مباريات في بطولة الدوري الممتاز.





وشارك محمود كهربا مع نادي أفيس في 3 مباريات في الدوري البرتغالي حيثث كانت أولى مبارياته الرسمية بقميص ناديه الحالي أمام ريو أف حيثُ خاض "43 دقيقة" وبعد ذلك لعب أمام فاماليساو وسجل هدفاً في فوز فريقه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وأخيراً مشاركته في خسارة النادي أمام غيماريش.

شارك النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا مساء السبت في خسارة ثقيلة تلقاها فريقه أفيس البرتغالي أمام غيماريش بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة القوية التي جمعت بين الطرفين في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي الممتاز.