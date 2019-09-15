عمرو أديب يكشف وضع جماعة الإخوان الإرهابية.. "مضروبين في كل حتة" (فيديو)



كانت جماعة الإخوان المسلمين قد عقدت مؤتمرًا في اسطنبول لقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بحضور 500 شخصية من القيادات من 20 دولة، بهدف تقديم فكرتهم للعالم أجمع.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إن إبراهيم منير، أحد قيادات الجماعة، والذي سبق وتبرأ من شباب الجماعة عندما طالبوهم بالتصالح مع الدولة، ادعى أن الجماعة مع اقتراب مرور 100 عام على تأسيسها تعتبر أقوى من أي وقت مضى.



وأضاف: "أنا أعتقد أن الجماعة حاليا في أضعف حالاتها منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928 في الإسماعيلية"، لافتا إلى أن "منير" زعم أن الجماعة تقف بكل شموخ في نهاية المائة سنة الأولى وتشرف على دخول المائة سنة الثانية، متسائلا بسخرية: "ده فين يا عم الكلام ده.. العيال بتعيط لك في كل حتة.. ده انتوا مضروبين في كل حتة.. النهاردة السودان هتسلم قيادي إخواني لمصر.. كانوا زمان بيقولوا إنهم موجودين في 95 دولة ولكن حاليا موجودين في 5 أو 6 دول.. ومنهم اليمن.. وإن شاء الله قوات التحالف هتقضي عليهم".



وتابع موجها حديثه لـ"منير": "انت بتقول الجماعة أقوى من أي وقت!! جايز أنت في لندن أقوى من أي وقت.. جايز اللي قاعدين في اسطنبول أقوى من أي وقت.. لكن باقي الجماعة حالهم كرب".



وتعاني جماعة الإخوان الإرهابية، في الفترة الأخيرة من ضربات متلاحقة بدأت بثورة 30 يونيو في مصر التي أطاحت بهم من الحكم، وبعدها هربت بعض القيادات للخارج بينما تورطت عناصر وقيادات أخرى في قضايا العنف المسلح، ما أدى بهم إلى العودة في السجون مرة أخرى.



وتلقت الجماعة العديد من الضربات في دول أخرى مثل تونس السودان التي أطاحت ثورة الشعب بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي كان يعتبر راعيا لهم، كما تلاحقهم المملكة العربية السعودية، وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة في عصر الرئيس الحالي دونالد ترامب المعروف بعدائه لتيار الإسلام السياسي.

علق الإعلامي عمرو أديب، على المؤتمر الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، قائلا: "عمري ما شوفت بلد حد بيكيد لها أوي كدة.. أروغان جاب 500 واحد من قيادات الإخوان في اسطنبول وصرف عليهم أكل وشاورمة والذي منه".