ديانا حداد تحصد نجاحا جديدا.. والسبب اللهجة المصرية!





تعيش المطربة اللبنانين ديانا حداد حاليًا حالة نجاح جديدة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية "جمالو"، في حصد مشاهدات الجمهور فور طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة وذلك بعد إطلاقها في عبر قناة روتانا على اليوتيوب وتطبيق الأغاني deezer





وبلغت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من مشاهدة، في1,138,018ما تعتبر الأغنية هي عودة ديانا للهجة المصرية من جديد.

الأغنية الجديدة من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام ومن إنتاج روتانا.





"أحبك وكذا"





كانت النجمة قد أطلقت منذ أكثر شهرين كليبها "أحبك وكذا"، كلمات الشاعر العراقي فراس الحبيب، وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وحقق ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

"سيوف العز"





كما أعادت الفنانة ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان "سيوف العز" كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن والحان الفنان القدير محمد عبده، والذي كان قد لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

وأعربت ديانا حداد عن فخرها وإعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية، وأكدت حبها لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم.

وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية تم إستخدام بها صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" العالمي، وقدمت بها شكر خاص لفنان العرب محمد عبده.





أغنية "عشيري"





يذكر أن أحدث أعمال ديانا حداد، كانت أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى.