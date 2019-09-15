هوس الشهرة "جننه".. محمد علي الـ"عاق" الذي سرق أسرته وخان وطنه

"اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ثم تصدق نفسك"، تعد هذه العبارة خير وصف لأسلوب الدعاية السوداء الذي يستخدمه المقاول الهارب محمد علي، حيث يعتمد "محمد علي" في طريقته للوصول للجمهور على لغة بسيطة شبيه بلغة الشارع بدعوى أنه رجل وطني يدافع عن الغلابة، كما يعتمد أيضا على نسج القصص الخيالية بدون دليل أو إحصائيات أو مستندات.

السرقة والكذب

"اللي مالهوش خير في أهله مهالوش خير في حد " مثل شعبي يعبر عن محمد علي، الذي قطع علاقته بأمه وأبيه بعد سرقة أموال شقيقه المتوفي، ويقول شقيقه : "أبوك لسانه ادلدل عشان يوصلك، والسكرتير كلمه لانه الباشا مش فاضي وأنت مبتردش عليه، قاعد يقولك فلوس الميت، أمك رافعة قضية بتعيطت لك و أنت مبتردش".

وقد نفى "محمد علي" سرقة أموال اليتامى، بإعتبار أن الأموال تحت وصاية المجلس الحسبي التابع لوزارة العدل، لكن خرج شقيق محمد علي للرد عليه في فيديو جديد، " ابراهبم لما مات ساب بنتين وولد، والمجلس الحسبي وضع وصايتهم مع ابويا كولي شرعي للقصر، بعد موت أخويا، ابويا وأمي حالتهم الصحية والنفسية اتدهورت، وأبويا عمل توكيل لمحمد عشان يبيع أملاك المرحوم ويودعها في حساب الأطفال بتوكيل عام يشمل التصرف في الحسابات البنكية، واللي حصل أنه محمد أخد الفلوس كلها لحسابه، أمي السيدة هناء شريف عواد رفعت قضية ضده لاستغلاله نصيبها الشرعي في التركة وهي منهارة حاليا".

رمز النضال الزائف

يعيش المناضل في حركات الوطنية، غالبا على حد الكفاف حتى أن محمد فريد أنفق كل ثروته للدفاع عن استقلال مصر ومات فقيرا مفلسا، وعلى عكس من ذلك اختار محمد علي النضال زائف في القصور و القرى السياحية وهو يرتدي أفخم الثياب و يتناول أشهى المأكولات في أفخم البلاد الأوروبية.

وقد خرج شقيق محمد علي الهارب ليسخر من نضاله الزائف في أسبانيا داخل أفخم القصور قائلا: "أنت هتشتغلنا مناضل في فيرومنت ولا مارينا، بتروح أحسن قري وفيلات، عامل فيها نجم وابن بلد ورجولة و عملت لأبوك وأمك بلوكات ومبتردش عليهم".

حب الظهور

يعاني محمد علي من رغبة جارفة في حب الظهور حتي لو كانت علي حساب الوطن تحت شعار " خالف تعرف" ، قد انفق محمد علي 26 مليون جنيه في إنتاج فيلم سينمائي عن الهجرة غير الشرعية "البر الثاني" هو الفيلم الذي فشل فشلا ذريعا لافتقار محمد علي للموهبة، وقد حرص محمد علي علي ظهور كواجهة للبوستر الفيلم بمفرده.

والتحق محمد على بورشة لدراسة التمثيل قبل أن يشارك في فيلم القشاش عام 2013، واتجه محمد على بعد ذلك لفرض نفسه علي الساحة الفنية بإنتاج أعماله الفنية، يعكس الحساب الشخصي لمحمد علي "الانستجرام" هوسه بالشهرة والتقاط الصور التي تظهر عضلاته.

وأوضح شقيق محمد علي، في الفيديو الأخير، ما يؤكد حب محمد علي للظهور وهوسه للشهرة،" جنون الشهرة عميك، مش هاقولك كنت بتعمل ايه عشان تطلع في لقطتين في فيلم " .

كان شقيق المقاول" محمد على" وجه له عدد من الأسئلة حيث أكد في فيديو الذي بثه عبر مواقع "السوشيال ميديا" ومدته تقارب الدقيقتين، أن الهارب سرق أموال أهله، وأموال شقيقه المتوفى، والذي ترك أبنائه يتامى ليقعوا فريسة لمحمد على.

أضاف شقيقه، أن "ناس كثير تعلم أنى أخو محمد على اللى طالع بيقول أنه مناضل مصر، ويتحدث في حقوق الغلابة وزعلان أوى على مصر ومقهور على الناس الغلابة اللى مش لاقية تاكل".

وتوجه شقيقه بعدد من التساؤلات التي أثبتت اعتداء الهارب علي أموال الأسرة" أنا يا محمد أخوك مش واحد بيتكلم من بره العيلة، اللى أنت عامله فى أهلنا وسايب فلوس أخونا المتوفى وسايب أولاده مرمين فى شقة إيجار جديد، أنت كده تبقى مناضل وبتبحث عن فلوس الناس الغلابة؟.

أوضح شقيق محمد علي، " والدك يتحبس بسببك، ووالدتك رفعت دعاوى قضائية عليك بسبب الميراث، وواكل حق أخوك الميت، تبقى أنت بتعمل الصح وتدافع عن فلوس الناس الغلابة، فين أموال العيلة يا حرامي".

وتابع شقيق المقاول محمد على:" هو أنت سرقت فلوس أخوك الميت علشان أنت مفلس ولا علشان تجيب عربية وفيلا"، كما طلب من شقيقه رد على التساؤلات، موضحا أنه سيظهر فى فيديوهات جديدة للكشف حقيقة شقيقه الهارب محمد على " أنت أخذت فلوس أخوك وهربت ليه خارج مصر؟".