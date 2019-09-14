من هو تامر الخشاب مخرج الفلاشة في مؤتمر الشباب الثامن؟

ظهر المخرج تامر الخشاب، خلال المؤتمر الثامن للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ليظهر عددا من الفيديوهات والصو توضح كيفية التلاعب بالصور والفيديوهات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.









وخلال كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب، فاجأ الخشاب حضور فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بأن لديه فلاشة ترصد أخطاء في بعض المشروعات التي نفذتها الدولة.



وعلى الفور، عرض تامر الخشاب الفيديو الأول الذي يوضح وجود شروخ في عمارات الإسكان الاجتماعي بدهشور والأسمرات، وآخر عن تحطم زجاج كوبري روض الفرج، وبعدها قام المخرج تامر الخشاب بكشف حقيقة هذه الفيديوهات قائلا: "الكثيرون صدقوا هذه الفيديوهات، ولكن في الحقيقة هي فيديوهات تم تركيبها، لتشويه إنجازات الدولة، والتكنولوجيات الحديثة قادرة على الخداع، وبتر الصورة من سياقها، وهو ما يجيد أهل الشر استخدامه، لاغتيال المواطنين نفسيا، حتى لا نفرج بأي إنجاز"، وعرض الخشاب تقنيات تركيب هذه الفيديوهات وحقيقتها.









رصد "الفجر الفني" معلومات عن المخرج تامر الخشاب، الضيف المؤثر في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة " ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والتي أدارها الكاتب الصحفي محمود التميمي، حيث كشف من خلال استعراضه عدد من الفيديوهات كيفية التشويه والتلاعب في الحقائق وإنجازات الدولة المصرية.





ولفتت هذه الجلسة اهتماما كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري حيث كشفت للكثير عن كيفية فبركة الحقائق بشكل محترف دون أن يشك به أحد ،وطالبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض حلقات يومية.









من هو تامر الخشاب؟

تخرج"الخشاب" في كلية الحقوق جامعة حلوان، ثم درس في مجال الإخراج بالجامعة العربية المفتوحة في البحرين.









وعمل "الخشاب" بمجال الإخراج التلفزيوني وايضا في في تصميم الجرافيك.





وبدأ "الخشاب العمل كمصمم جرافيك بصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 2003، وبعدها عمل بالتلفزيون السعودي تلفزيون الرياض من 2006 إلى أخر 2010 رئيس قسم البروموشن بتلفزيون الرياض.









بدأ العمل في كثير من القنوات والشركات الإعلامية، وتولى بعد ذلك مهام المدير الفني لقناة " الناس" في الفترة من 2017 إلى 2019.





ويقدم "الخشاب" حاليا برنامج "فشنك" الذي يذاع كل خميس على شاشة cbc إكسترا نيوز.





وكشف في آخر حلقة له عن كيف تمكنت قناة الجزيرة في إدارة عملية الصلح بين العرب والمسلمين وبين الادارة الامريكية بعد غزو العراق.





وأضاف أيضا خلال هذه الحلقة عن ما قامت به الجزيرة بتسويق اوباما في الشرق الاوسط بانه المحب العاشق للعرب والمسلمين، تمهيداً للربيع العربي والتعاون الامريكي المرتقب مع الجماعات الإسلامية الموالية للامريكان.



