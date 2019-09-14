عمرو أديب للهارب محمد علي: "تاهت منك ومكملش تعليمك"



واستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كشف كل ما أثير من شائعات وأكاذيب عن الدولة المصرية خلال الفترة الأخير.

وأصبح المؤتمر الوطني للشاب ملتقى تجتمع بها القيادة السياسية مع الشباب لمناقشتهم والاستماع إليهم في الأمور المختلفة، ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 1600 مشارك.



وقد بدأ المؤتمر الوطني الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



واحتوى المؤتمر في نسخته الثامنة على 3 جلسات، حيث بدأ المؤتمر بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، يليها جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، وأخيرا جلسة "اسأل الرئيس".



وحذر الرئيس السيسي، من حرب الشائعات على مصر، مشددا على أنه لن يستطيع أحد التعدي على بلادنا أو النيل منها بشكل مباشر لعدة أسباب، ومنها أن مصر لديها جيش هو الأقوى في المنطقة.

وشدد على أن العلاقة التي تربط بين الشعب والجيش هى علاقة قائمة على الثقة.

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشر اللهارب محمد علي فيديو يتحدث فيه عن الإرهاب، قائلا: "دي تاهت منه خلاص"، مضيفًا أنه بعد أن أصبح محمد علي ممل ومكرر وليس مضحكا، سيقرر أن يكون "مُنظر".وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن محمد علي كان لديه موضوع معين، وتركه وقرر أن يتحدث عن تنظيم دعش، موجهًا رسالة له، قائلا: "يا محمد يا علي مالك إنت ومال داعش، تعرف إنت إيه عن داعش،انت مبتفهمش حاجة، غنت مش مكمل تعليمك أصلا".وأضاف أن كل ما سرده محمد علي معلومات مغلوطة، معقبا: "يبدو أن اللي كتب له كتب غلط.. الفيديو حاجة واقعة".هذا وقد نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولى جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، كل ما ادعاه الهارب محمد على، مشدًدا على أن الجيش المصري "شريف وأمين ومخلص".