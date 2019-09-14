خبير أمن معلومات: السوشيال ميديا عالم متسع بالأخبار الكاذبة والشائعات

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قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن مصر تعاني بشكل كبير جدًا من الجهل التكنولوجي في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعتبر عالم فضائي واسع جدًا به متسع من الأخبار الكاذبة والشائعات، مضيفًا أن مواقع التواصل الاجتماعي بها الكثير من وجهات النظر المختلفة التي ليس لها دراية بالشأن السياسي أو الرياضي أو الديني.



وتابع خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام أرض خصبة لنمو أي شائعات، لافتَا إلى ضرورة التأكد من أي خبر أو معلومة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف السخاوى: "مش أي حاجة تتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تتصدق، مش أي حاجة تتفاعل معها، لازم نتأكد من المعلومة من مصدر موثوق".



وفي نفس السياق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إن حالة التشكيك موجود في مصر قبل ظهور السوشيل ميديا منذ 50 عامًا، معقبًا: "في ناس بتشكك في كل حاجة إلا نفسها، احنا بقينا ميالين لجلد أنفسنا"



ونفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع الشائعات التي أصدرها الهارب محمد علي حول وجود فساد في الجيش، وعن بناء الدول قصورًا رئاسية جديد خلال الفترة الأخيرة، قال: "مفيش حاجة بإسمي، كله باسم مصر، وعشان مصر، إحنا بنبني دولة جديدة، ومصر مش شوية "، لافتَا إلى أنه يعمل على بناء أكبر مدينة للفنون والثقافة في العاصمة الادارية ومدينة العلمين.



وبدأ المؤتمر الوطني للشباب بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، ثم جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، وانتهى المؤتمر جلسة "اسأل الرئيس".



وانعقدت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وحضر المؤتمر 1600 مشارك أغلبهم من الشباب، ويعد المؤتمر الوطني للشباب ملتقى وطني للحوار بين الشباب والمسؤولين في الدولة المصرية من خلال حوار بناء.

