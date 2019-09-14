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برشلونة يصالح جماهيره ويمزق شباك فالنسيا بالخمسة 

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:06 م
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برشلونة يصالح جماهيره ويمزق شباك فالنسيا بالخمسة 
برشلونة
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محمد علي
 
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يبدو بأن برشلونة لن يفوز في هذا الموسم إلا بالخمسة، الفريق الكتالوني حقق إنتصاره الثاني هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعدما مزق شباك فالنسيا في ملعب كامب نو بنتيجة عريضة 5-2، لتكون بذلك هي الخماسية الثانية لبرشلونة هذا الموسم، بعد فوز على ريال بيتيس في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

فوز برشلونة اليوم جعل الفريق يصل إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، ويصبح خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، وخلف إتليتكو مدريد صاحب المركز الأول بفارق نقطتين، ولكن فريق سيميوني لازال لم يلعب مباراته هذا الأسبوع، وهو ما يجعل الفارق قد يزداد إلى 5 نقاط بعد نهاية هذه الجولة.

برشلونة بدا مباراة اليوم بشكل مثالي، حيث نجح لاعبه الشاب المتألق إنسو فاتي في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليعلن برشلونة بأنه لن يفطر في الفوز وجاء منذ البداية لتحقيقه، وبعدها بدقائق أكد دي يونج على هذا الأمر، وسجل هدف ثاني لبرشلونة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

فالنسيا حاول إدراك الأمور، وسجل هدف أول عن طريق كيفن جاميرو في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكما بدأ الشوط الأول بشكل جيد، بدأ البلوجرانا الشوط الثاني بنفس الطريقة، وسجل جيرار بيكيه هدف ثالث لبرشلونة في الدقيقة 51، وبعدها بعشر دقائق فقط أعلن لويس سواريز عن عودته للملاعب وللأهداف، وسجل هدف رابع لبرشلونة في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يعود البوستليرو هدفه الثاني في المباراة والخامس لبرشلونة في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة، أضاف نادي فالنسيا هدف ثاني ليحسن النتيجة قليلًا، ويسجل هدف ثاني له في شباك برشلونة عن طريق اللاعب ماكسيليانو "ماكسي" غوميز غونزاليز.
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المزيد عن: فالنسيا سواريز برشلونة الدوري الإسباني إنسو فاتي
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