باحث جيوسياسي يكشف خطورة حروب الجيل الخامس على الأمن القومي (فيديو)

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قال الباحث عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن جميع القصور الرئاسية الموجودة في مصر تم تشيدها في عهد محمد علي، والخديوي إسماعيل، وحان الوقت لكي تبني مصر قصورًا رئاسية جديدة بأياد مصرية، معلقًا: "المصريين ما بنوش قصور رئاسية، وحان الوقت لبناء قصور جديدة".



وتابع الباحث الجيوسياسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حروب الجيل الخامس التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حواره بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، هي حروب سيبرانية، تستهدف مراكز المعلومات في الدول بالكامل، من خلال فيروس معين، مثلما قامت الولايات المتحدة بتعطيل كافة أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم في أيران.



وأضاف الباحث الجيوسياسي، أن حروب الجيل الرابع تُستخدم الجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان الإرهابية التي وصفت من قبل السناتور الأمريكي والاستخبارات الامريكية بالمعارضة المسلحة المعتدلة، أو بأنهم محاربون من أجل الديمقراطية، وهذا يأتي في اطار اعادة صياغة الإخوان، وشن حرب موجهة ضد الشعب المصري.



ولفت الباحث الجيوسياسي، إلى أن أعداء مصر بدلًا من شنهم حربًا تقليدية ضد الشعب المصري، يقومون بشن حربًا نفسية عبر فيديوهات مفبركة، أو من خلال شخص في إسبانيا يقوم ببث فيديوهات تسيء للدولة، من خلال كلام مرسل دون أي مستندات ليس له أي أساس.



وأوضح الباحث الجيوسياسي، أن المؤتمر الوطني الثامن للشاب، قام بتغطية فبركة الشائعات ضد الدولة المصرية بشكل كافي، مشددًا على ضرورة قيام الإعلام بتوعية المصريين بالحرب النفسية التي تستهدف الجيش، ومؤسسات الدولة المصرية.



وأوضح أن ما قام به الإعلامي باسم يوسف من التسخير والتسفيه بالجيش المصري، كان يأتي في اطار شن الحرب النفسية على مصر، التي تضعف الروح المعنوية للضباط الصغار.



وأشار الباحث الجيوسياسي، إلى ضرورة إعادة وزارة الإعلام مرة أخرى، واسقاط كل شعارات 25 يناير التي رفضت وجود وزارة للإعلام، معقبًا: "لازم نرجع وزارة الأعلام مرة تانية".

