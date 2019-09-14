"450 دقيقة فقط".. ماذا قدم برانكو في مسيرته القصيرة مع أهلي جدة بعد إقالته؟

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أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن إقالة مدربه الكرواتي، برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بعدما خسر الفريق مباراة الجولة الثالثة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.



الجدير بالذكر، بأن نادي أهلي جدة كان قد أعلن عن إستقدام المدرب الكرواتي الخبير، برانكو إيفانكوفيتش، لتدريب الراقي وذلك في شهر يوليو الماضي، ولكن مسيرة المدرب لم تستمر طويلًا مع النادي الأهلي، حيث قاد برانكو النادي أصحاب الألوان البيضاء لمدة شهرين فقط.



وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي" نقدم لكم، كل ما قدمه المدرب الكرواتي السابق لنادي أهلي جدة، برانكو، وذلك منذ أن تولى مسئولية تدريب الفريق مطلع هذا الموسم.



بدأ برانكو مسيرته مع نادي أهلي جدة في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك مع مواجهة نادي الهلال في دور ال16، حيث خسر اللقاء الأول على أرضية ملعبه في مدينة جدة بنتيجة 4-2، وفي لقاء العودة، فاز أهلي جدة بهدف نظيف على أرضية ملعب الهلال، ولكنه في النهاية ودع البطولة من الباب الضيق.



وفي بطولة الدوري السعودي للمحترفين، درب برانكو نادي أهلي حدة في ثلاث مباريات، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام العدالة، وبعد ذلك حقق الأهلي فوزه الوحيد تحت قيادة برانكو في الدوري السعودي على حساب نادي الإتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد.



وكانت مباراة الوحدة اليوم، وخسارة الأهلي، هي "القشة التي قسمت ظهر البعير"، ليعلن النادي الأهلي عن إستغناءه عن خدمات مدرب برانكو، ليرحل المدرب الكرواتي بعد مسيرة قصيرة إستمرت لمدة 5 مباريات فقط أي ما يعادل 450 دقيقة فقط.



يذكر بأن نادي أهلي جدة قد سجل 7 أهداف تحت قيادة برانكو في جميع المباريات سواء في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال آسيا، في حين إستقبلت شباك الراقي مع برانكو 8 أهداف.