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أحمد موسى يفضح أدمن الصفحات المعادية لمصر على الفيس بوك ويكشف أماكن إقامتهم (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:48 م
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أحمد موسى يفضح أدمن الصفحات المعادية لمصر على الفيس بوك ويكشف أماكن إقامتهم (فيديو)
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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عرض الإعلامي أحمد موسى، أماكن بث صفحات التواصل الاجتماعي المعادية لمصر والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن أدمن الصفحات المعادية لمصر على فيس بوك يديرها 16 شخصًا من قطر، ومن إسرائيل 3 أشخاص.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن قناة الجزيرة مباشر مصر يوجد 3 منهم أدمن من إسرائيل، 3 تركيا، و2 لبنان، و1 في كندا، و16 من قطر.

ونوه إلى أن صفحة قناة الجزيرة يديرها 28 من قطر، وأشخاص من مصر وتونس وتركيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن موقع رصد التابع للجماعة الإرهابية يدار من تركيا بينما صفحة قناة مكملين الإرهابية تدار من تركيا ومصر وكندا، مطالبًا الجهات الأمنية بالقبض على أعداء الوطن في مصر، معلقًا: "الناس دي خونة.. وكل اللي بيشتغل في الصفحات دي لازم يتحاسب".

وتابع: "صفحات قناة الشرق الإرهابية تدار من تركيا والولايات المتحدة بينما تليفزيون ما يعرف بالوطن من تركيا".

ولفت إلى أن الإعلام لا يوجد فيه محايده، وكل وسائل الإعلام موجهة حتى في أمريكا وفرنسا، متابعا: " لما حد يهدد البلد نتفرج يعني!".

ونوه إلى الرئيس السيسي تحدث اليوم في مؤتمر الشباب، عن تزييف الوعي منذ عام 2011 وحتى الآن، متابعا: "الجماعة الإخوان عملت على نشر الأكاذيب والشائعات".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث خلال الجلسات الأولى من المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة اليوم السبت عن الأوضاع التي عاشتها مصر منذ عام 2011 قائلًا: " الشعب طالبني بحل ما حدث عام 2011، ومواقع التواصل الاجتماعي في عام 2010 و2009 وقبل ذلك ساهمت في صياغة فكر وتزييف وعي".

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة السدود قائلًا: " لم يكن أبدا أن تبني سدود على نهر النيل إلا في 2011 وطالب السيسي بعدم تكرار ذلك مرة ثانية.

ودشنت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، اليوم السبت، بمشاركة 1600 شاب وشابة ؛ وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

يشار إلى أن المؤتمر، بدأ بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، يليها جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ختاما جلسة "اسأل الرئيس".

وتمثل مؤتمرات الشباب فرصة للحوار مع القيادة والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم، حيث دشن أول مؤتمر في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بهدف التواصل بين القيادة السياسية والمواطنين، للإجابة على استفسارات الشارع المصري.


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