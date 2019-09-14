مصرع سائق وتكريم المتفوقين بكلية الطب.. أبرز أخبار قنا اليوم



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة عبدالكريم سعد مصطفى، 20 عامًا، مجند بقوات أمن قنا، مقيم بمركز جرجا التابع لمحافظة سوهاج، بطلق ناري بالفخذ الأيسر عن طريق الخطأ أثر قيامه بتنظيف السلاح، لتخرج طلقة نارية تستقر في فخذه الأيسر، بالكمين الأمني.



لمزيد من التفاصيل إضغط هنا



انفجار أسطوانة بوتاجاز في أبوتشت

أصيب شخص في حريق هائل، اليوم السبت، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، بمنزل في قرية كوم مجانين، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي قد تلقى إخطارًا، يفيد بنشوب حريق بمنزل، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، بمنزل في قرية كوم مجانين، بمركز أبوتشت. تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة عبدالكريم سعد مصطفى، 20 عامًا، مجند بقوات أمن قنا، مقيم بمركز جرجا التابع لمحافظة سوهاج، بطلق ناري بالفخذ الأيسر عن طريق الخطأ أثر قيامه بتنظيف السلاح، لتخرج طلقة نارية تستقر في فخذه الأيسر، بالكمين الأمني.لمزيد من التفاصيلانفجار أسطوانة بوتاجاز في أبوتشتأصيب شخص في حريق هائل، اليوم السبت، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، بمنزل في قرية كوم مجانين، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي قد تلقى إخطارًا، يفيد بنشوب حريق بمنزل، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، بمنزل في قرية كوم مجانين، بمركز أبوتشت.



لمزيد من التفاصيل إضغط هنا



مصرع طفل غرقا في نهر النيل

تحاول الأجهزة الأمنية بقنا، وقوات الانقاذ النهري، انتشال طفل لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل، أمام شركة الكهرباء، بقرية حجازى، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.



حيث تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد بمصرع طفل، 4 أعوام، غرقًا بترعة أمام شركة الكهرباء في حجازى بقوص، ورفضت الأهالي تسليمه إلى سيارة الإسعاف.



لمزيد من التفاصيل إضغط هنا



تكريم الرواد من طلاب الطب في قنا

عقدت نقابة الأطباء بقنا، حفًلا لتكريم الرواد والمتفوقين من ابناء الأطباء وطلاب كلية الطب، بمشاركة من جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة.



حيث تحدث الدكتور ايمن خضاري، نقيب اطباء قنا، عن اهمية التواصل بين جموع الاطباء من مختلف الاجيال مشيرًا إلى أن هذا الحفل فرصة طيبة لتقديم لمسة وفاء للأطباء الذين لم يدخروا جهدا لخدمة بلدهم.



لمزيد من التفاصيل إضغط هنا



زيارة تفقدية من محافظ قنا لقسم اورام الاطفال

اجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا زياره ميدانية لقسم أورام الأطفال بمركز اورام قنا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى به رافقه الدكتور حاتم محمد امين مدير مركز الأورام بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أوضح الدكتور حاتم محمد امين، مدير مركز الأورام بقنا، أن قسم الأطفال يستقبل الحالات على مدار ايام الأسبوع مشيرا الى انه يجرى التنسيق بين مركزيّ الأورام بقنا وسوهاج لتحويل حالات مرضى الأورام من الأطفال من أبناء قنا المسجلين بسوهاج الى مركز اورام قنا لاستكمال برنامجهم العلاجي تخفيفا عنهم من عناء السفر.



لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

لمزيد من التفاصيلمصرع طفل غرقا في نهر النيلتحاول الأجهزة الأمنية بقنا، وقوات الانقاذ النهري، انتشال طفل لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل، أمام شركة الكهرباء، بقرية حجازى، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.حيث تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد بمصرع طفل، 4 أعوام، غرقًا بترعة أمام شركة الكهرباء في حجازى بقوص، ورفضت الأهالي تسليمه إلى سيارة الإسعاف.لمزيد من التفاصيلتكريم الرواد من طلاب الطب في قناعقدت نقابة الأطباء بقنا، حفًلا لتكريم الرواد والمتفوقين من ابناء الأطباء وطلاب كلية الطب، بمشاركة من جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة.حيث تحدث الدكتور ايمن خضاري، نقيب اطباء قنا، عن اهمية التواصل بين جموع الاطباء من مختلف الاجيال مشيرًا إلى أن هذا الحفل فرصة طيبة لتقديم لمسة وفاء للأطباء الذين لم يدخروا جهدا لخدمة بلدهم.لمزيد من التفاصيلزيارة تفقدية من محافظ قنا لقسم اورام الاطفالاجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا زياره ميدانية لقسم أورام الأطفال بمركز اورام قنا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى به رافقه الدكتور حاتم محمد امين مدير مركز الأورام بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.أوضح الدكتور حاتم محمد امين، مدير مركز الأورام بقنا، أن قسم الأطفال يستقبل الحالات على مدار ايام الأسبوع مشيرا الى انه يجرى التنسيق بين مركزيّ الأورام بقنا وسوهاج لتحويل حالات مرضى الأورام من الأطفال من أبناء قنا المسجلين بسوهاج الى مركز اورام قنا لاستكمال برنامجهم العلاجي تخفيفا عنهم من عناء السفر.لمزيد من التفاصيل

شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-إصابة مجند بطلق ناريأصيب مجند، مساء اليوم السبت، بطلق ناري بالفخذ الأيسر، عن طريق الخطأ، خلال تنظيفه سلاحه، بكمين الكيلو 27 على طريق قنا - سفاجا.