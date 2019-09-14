مصطفى بكري: "السيسي" قائد تحمل المسؤولية في وقت عصيب للغاية (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقد عدم تصدي الإعلام لما نشر من شائعات ضد الدولة المصرية الفترة الأخيرة من قبل عناصر خارجية، معقبًا: "كان طبيعي إني لازم أتكلم، وأدافع عن جيشي، وهذا القائد الذي تحمل المسؤولية في وقت كان عصيبًا للغاية، وكثيرون لم يكن لديهم الجرأة على تحمل المسؤولية، مثلما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الجرأة والقوة".



وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعطى درسًا للجميع، وكشف عن المزيد من المؤامرات التي تحاك ضد مصر، ومن ضمن هذه المؤامرات ما حدث في نهر النيل، معقبًا: "الرئيس قال قبل 2011 ما كنش حد يجرأ بناء أي سد، ولكن الفوضى تغري دائمًا الآخرين على التآمر ضد الأوطان".



وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الحملة التي تشن ضد الجيش تستهدف الوطن، لأن الجيش المصري هو العمود الفقري ضد أي أعداء، مؤكدًا أن الجيش وطني ونزيه وشريف.



ولفت الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المؤسسة العسكرية أكبر من كل الادعاءات والاكاذيب التي نشرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية التي ضحت ولا تزال تضحي من أجل هذا الوطن، لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال بمثل الشكل التي تتحدث عنه الأكاذيب والشائعات التي أثيرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الأكاذيب كانت تهدف إفقاد الثقة بين الشعب والجيش من جهة، وبين الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي من جهة أخرى.



وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيطرح كتاب قريبًا عن دور جماعة الاخوان الإرهابية وحماس في 25 يناير وقام بتسمية الكتاب "الطرف الثالث"، وتحدث بكل الادلة اليقينية عن أبعاد المؤامرة، وما حدث في اقتحام الحدود والسجون، وعن قتلة المتظاهرين، وعن كيفية شيطنة الشرطة، لافتَا إلى أن هذا الكتاب يعتبر تبرأة للشرطة والقوات المسلحة من الاتهامات التي وجهت لهما خلال الفترة السابقة.



