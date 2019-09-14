نيمار يخرج عن صمته ويوجه رسالة خاصة لجماهير باريس سان جيرمان

تمكن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، من تسجيل هدفًا خرافيًا فى مرمى ستراسبورج، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "حديقة الإمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي "ليج وان".

وظهر نيمار للمرة الأولى فى التشكيل الرسمى للفريق الباريسي، منذ بداية الموسم الحالى، بعد ابتعاده عن الفريق بسبب عدم حسم مستقبله مع الفريق، نظرًا لرغبته فى الرحيل نحو برشلونة الإسباني.





ومن الجدير بالذكر انه قد سجل نيمار الهدف الوحيد فى المباراة بالدقيقة 90 من عرضية متقنة سددها بقدمه اليسرى من لعبة واحدة على مرمى ستراسبورج.



