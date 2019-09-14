نيمار يخرج عن صمته ويوجه رسالة خاصة لجماهير باريس سان جيرمان
السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:33 م
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عمر عبدالعزيز
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تمكن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، من تسجيل هدفًا خرافيًا فى مرمى ستراسبورج، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "حديقة الإمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي "ليج وان".
وظهر نيمار للمرة الأولى فى التشكيل الرسمى للفريق الباريسي، منذ بداية الموسم الحالى، بعد ابتعاده عن الفريق بسبب عدم حسم مستقبله مع الفريق، نظرًا لرغبته فى الرحيل نحو برشلونة الإسباني.
ومن الجدير بالذكر انه قد سجل نيمار الهدف الوحيد فى المباراة بالدقيقة 90 من عرضية متقنة سددها بقدمه اليسرى من لعبة واحدة على مرمى ستراسبورج.
وخلال المباراة رفع ألتراس سان جيرمان لافتات تهاجم النجم البرازيلى نيمار، على خلفية محاولات اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة، موجهةً رسالته إلى والد اللاعب، مكتوبا عليها: "اذهب مع ابنك إلى فيلا ميموزا، وهى احدى مناطق الدعارة فى ريو دى جانيرو عاصمة البرازيل".
ومن ثم قد خرج البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق العاصمة الفرنسية لأول مرة في تصريح علني للرد على الشائعات والاهانات السابقة.
وبعد نهاية اللقاء قال نيمار في تصريحات صحفية: "ليس لدي أي رسالة للجماهير ، وأنا افهمهم، اذا كانوا يرغبون في إهانتي فهم أحرار".
وواصل: "انه امر محزن ، من الان فصاعداً ، أعلم ان كُل مباراة العبها ستكون مثل مباراة خارج ملعبنا".
واختتم: "الكل يعرف بانني كنت اريد المغادرة وقلت ذلك جيداً وكررته ، ولكن لن اتحدث عن التفاصيل ، انا الان لاعب لـ باريس وعليا تقديم كل شيء في الملعب".
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