هازارد: اللعب في البيرنابيو حلم وتحقق.. وسأحصد جميع البطولات مع الريال

أشار النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد جناح فريق ريال مدريد الإسباني، إلى سعادته البالغة، بعد مُشاركته الرسمية الأولى في انتصار فريقه على حساب فريق ليفانتي.





وتمكن الأبيض الملكي، من التفوق على الفريق العنيد ليفانتي، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الليجا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وشارك البلجيكي هازارد في مباراة الميرنجي وليفانتي كبديل، بعد تعافيه من الإصابة، في الشوط الثاني بالدقيقة 60 بدلًا من النجم الدولي البرازيلي كاسيميرو.





وخلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة، قال هازارد: "سعيد للغاية بتحقيق الفوز اليوم والمشاركة مع الفريق شعور جيد أنّ تصفق لي الجماهير، إنه ملعب جميل".





وواصل نجم ريال مدريد القادم بقوة: "حلمت دائماً باللعب في السانتياجو برنابيو أمام هذه الجماهير أتمني أنّ تكون هذه هي بداية مرحلة جميلة للغاية".





واختتم لاعب تشيلسي السابق: "أركز فيها على الاستمتاع بكرة القدم، أتمني أيضاً مساعدة زملائي على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات في الفترة القادمة".



