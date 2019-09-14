الباز مهاجمًا الهارب محمد علي: "مُستخدم من قبل أجهزة مخابرات ودول بعينها لنشر الشائعات" (فيديو)

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قال الإعلامي محمد الباز، إن الفنان الهارب محمد علي، يعمل على نشر الأكاذيب ضد الجيش المصري، مضيفًا: "كلامه مرسل، ولم أتحدث عن هذا الأجير طيلة الفترة الماضية، ورأيته مواطن عابر، يتحدث في قصص وحكايات ومواقف، ويتهم شخصيات دون أن يقدم دليلًا واحدًا على ما يقوله، خلاف أن تفنيد هذه الأكاذيب كان في حاجة لمعلومات كافية".



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مصر تتعرض لحرب حقيقية، تُقاد من قبل أجهزة ودول وقنوات معادية، وتستخدم في هذه الحرب أي عابر سبيل قد يهاجم الدولة، لافتَا إلى أنه لم يتحدث في هذه القضية طيلة المرحلة الماضية، حتى لا يُوسع الكلام حول هذا الأجير من خلال الحديث عنه، معقبًا: "اعتبرنا هذه المعركة معركة فيس بوك".



ولفت إلى أن الرئيس عندما تحدث عن الشائعات والأكاذيب التي روجت عن الايام الماضية لم يتحدث بصفته رئيسًا مصر، ولكنه تحدث بصفته المواطن عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بالرد على أي أكاذيب تُثار حوله.



وأضاف أن هذا المقاول الأجير استُخدم من قبل أجهزة مخابرات ودول بعينها، لافتَا إلى أن هناك منصات إعلامية كانت تذيع ما يقوله هذا الأجير ليل نهار، في محاولة للإيقاع بين الشعب والرئيس، مؤكدًا أن هذا المقاول الأجير، كان حلقة من حلقات الحرب النفسية والمعنوية ضد مصر بالكامل.



وأشار إلى أن قناة الجزيرة قامت بنشر فيديوهات هذا المقاول الاجيرة بتوقيتات محددة مسبقًا، في اطار الحرب التي تشنها على مصر، لكن الشعب لم يهتز من كلام هذا الأجير، لأنه يعلم أن جزء من حرب قذرة تشن على مصر.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بالرد على هذا الأجير، رغم مناشدة الأجهزة له بعدم الحديث، معقبًا: "تكلم على مسؤوليته، كل الأجهزة طلبت منه عدم الحديث، لكنه تحدث بعد استخارة الله".



