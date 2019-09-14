ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من السقوط في "فخ" ستراسبورج

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:49 م
Advertisements
نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من السقوط في فخ ستراسبورج
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا صعبًا علي حساب نظيره فريق ستراسبورج بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة البرازيلي نيمار في التشكيلة الاساسية لنادي باريس سان جيرمان للمرة الاولى هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة، وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا، وتعثر عودته لصفوف برشلونة الإسباني، ولم يشارك نيمار في أية مباريات رسمية مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.

بدأ باريس سان جيرمان مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: داجبا - تياجو سيلفا - ديالو - كورزاوا.

خط الوسط: فيراتي - إدريسا جايي.

ثلاثي قبل المهاجم: دي ماريا - سارابيا - نيمار.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

سيطر التعادل السلبي علي نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج طوال الـ90 دقيقة رغم المحاولات الهجومية المكثفة من جانب النادي الباريسي بقيادة مدربه المتألق توماس توخيل، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع جاء البرازيلي نيمار ليسجل هدف الفوز لفريقه، ويقوده لتحقيق 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري الفرنسي، ليكون هدفه في لقاء اليوم بمثابة مصالحة الجماهير الباريسية التي كانت هاجمته بشدة في الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه واعلان رغبته في الرحيل لبرشلونة.

وأفلت باريس سان جيرمان من رقمًا سلبيًا أمام ستراسبورج، حيث فشل في الفوز علي فريق ستراسبورج اخر مباراتين بينهما، وإذا لم يكن تغلب عليه في مباراة اليوم، كان سيكرر رقما لم يحدث منذ 1986 عندما فشل في الفوز علي ستراسبورج في 3 مباريات متتالية.

بهذا الفوز يواصل فريق باريس سان جيرمان تصدره جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد ستراسبورج عند 3 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نيمار دا سيلفا ستراسبورج باريس سان جيرمان الكرة العالمية الدوري الفرنسي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
1
x
17:50
1
الفيحاء
أبها
0
x
17:50
0
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
17:30
0
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
4
x
16:00
0
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
2
x
16:00
5
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
0
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
0
x
18:00
0
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
0
x
17:00
0
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر