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عاجل.. انتهاء فعاليات المؤتمر الثامن للشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:46 م
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عاجل.. انتهاء فعاليات المؤتمر الثامن للشباب
السيسي
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كساب أحمد
 
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انتهت فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" منذ قليل، وهى الجلسة الأخيرة للمؤتمر الوطني الثامن للشباب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نفى في أولى جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، ادعاءات الفساد التي وجهها الهارب محمد على، مشدًدا على أن الجيش المصري "شريف وأمين ومخلص".

وكان من أبرز الحاضرين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والمسئولين في كافة قطاعات الدولة المصرية

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري والاستماع إلى أرائه بكل حرية وشفافية، كما يقوم الرئيس بالرد على الشباب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس والشعب المصري خصوصًا فئة الشباب.

وأفرزت مؤتمرات الشباب عددًا من التوصيات من أهمها إنشاء لجنة للعفو عن الشباب المحبوسين والتى قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وتم الإفراج عن عدد من الشباب الذين لم تتلوث أيدهم بالدماء، كما تم تقديم بعض المقترحات التى تمت الموافقة عليها.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مع شباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.

ويُعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.
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