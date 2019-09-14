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تامي ابراهام يقود تشيلسي لإكتساح ولفرهامبتون بخماسية بالدوري الإنجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:19 م
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تامي ابراهام يقود تشيلسي لإكتساح ولفرهامبتون بخماسية بالدوري الإنجليزي
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علاء خليف
 
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حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا عريضًا على حساب نظيره فريق وولفرهامبتون بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب الأول (مولينيو) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

انتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد سجلهما، فيكايو توموري وتامي إبراهام بالدقيقتين 31، 34 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني أضاف تامي ابراهام هدفين متتاليين لصالح تشيلسي بالدقيقتين 41، 55 ، قبل أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح فريق وولفر هامبتون بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.

ونجح باتريك كوتروني في تقليص الفارق لصالح ولفرهامبتون وسجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 85، ولكن رد ميسون ماونت سريعًا وأضاف الهدف الخامس لفريق تشيلسي بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
بهذا الفوز يرتفع رصيد تشيلسي إلي 8 نقاط، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز التاسع عشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط.

شيفيلد يونايتد × ساوثهامبتون

حقق فريق ساوثهامبتون فوزًا صعبًا على حساب فريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد بالمباراة اللاعب موسي دجينيبو بالدقيقة 66 من زمن اللقاء، وشهدت المباراة طرد اللاعب بيلي شارب من صفوف شيفيلد يونايتد بالدقيقة 85.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ساوثهامبتون إلي 7 نقاط ويحتل المركز العاشر، بينما يتواجد فريق شيفيلد بالمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

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