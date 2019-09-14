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شاهد.. لحظة وصول جثامين شهداء الإمارات إلى مطار البطين (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:06 م
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شاهد.. لحظة وصول جثامين شهداء الإمارات إلى مطار البطين (فيديو)
لحظة وصول الجثامين
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الفجر
 
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وصلت ظهر اليوم، إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي جثامين شهداء الوطن الأبرار الستة، كما جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهداء الستة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية خلال أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

الشهداء هم:
النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات، السبت، أن جنود الإمارات البواسل يقدمون دماءهم الطاهرة فداء للواجب الوطني وذوداً عن كرامة الوطن وأمنه واستقراره.

وقدم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أحر التعازي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وللقوات المسلحة والشعب الإماراتي، في استشهاد 6 جنود إماراتيين، الجمعة، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في عدة تغريدات على موقع تويتر، عن "صادق تعازيه ومواساته لذوي الشهداء البواسل، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".

والجمعة، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد 6 من جنودها، إثر حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأوضحت القيادة أن الشهداء هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. 

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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المزيد عن: شهداء الإمارات المجلس الحاكم القوات المسلحة الإمارات أرض المطار أبوظبي
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