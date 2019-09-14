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عاجل.. انطلاق جلسة "إسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:11 م
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عاجل.. انطلاق جلسة إسأل الرئيس بمؤتمر الشباب
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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انطلقت فعاليات جلسة "إسأل الرئيس" وهى الجلسة الأخيرة للمؤتمر الوطني الثامن للشباب.

وأوضح الإعلامي رامي رضوان، مقدم الجلسة، أن صفحة المؤتمر تلقت نحو 435 ألف سؤال، وكانت نسبة الأسئلة من محافظة القاهرة هى الأكبر، ونسبة مشاركة الذكور نحو 77%، والإناث 33%.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مه شباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر والذي سينعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة "إسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرتين، وقبل انطلاق المؤتمر الوطني الثامن أعلنت إدارة المؤتمر عن استقبال الأسئلة لعرضها على الرئيس خلال جلسة "إسأل الرئيس".

وسنعرض عدد من التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة:

مؤتمر الشباب بأسوان:
أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.

مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.

مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.

منتدى شرم الشيخ:
وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف.

مؤتمر العاصمة الإدارية:
وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي.

مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:
حيث قرر مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الشباب، وعقد مؤتمر دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، وسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام.
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