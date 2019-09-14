موعد مباراة الزمالك اليوم أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءًا، على ملعبه جينيراسيون فوت ووسط جماهيره، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019/2020.

تأهل الفارس الأبيض لدور الـ32 عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الأفريقية بنسختها الجديدة، ويسعي أبناء ميت عقبة لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لمواصلة انتصاراته لاستعادة اللقب الإفريقي مرة أخرى.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و جينيراسيون فوت اليوم

ستُذاع مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بدوري أبطال أفريقيا على قناة "أون سبورت - ON Sport" على الهواء مباشرة، يسبقه إستوديو تحيلى للقاء فى جود نخبة من كوكبة التحليل.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام جينيراسيون فوت

استقر ميتشو، المدير الفني الصربي للقلعة البيضاء ، على التشكيل الأساسي لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، ومن المتوقع أن يبدء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - أوباما - عبد الله جمعة أو (أحمد سيد زيزو).





الهجوم: عمر السعيد.





الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت ضربت الغيابات صفوف نادي الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، وتأكد غياب 5 لاعبين عن الفريق الأبيض.

ويغيب كلًا من محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى فتحي، ومحمد أوناجم، ومحمد حسن عن مواجهة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء غياب شيكابالا بسبب خوضه برنامج تأهيلي قوي استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، بينما يغيب الثنائي محمد أوناجم وإمام عاشور لعدم قيدهم إفريقيًا، ولم يتواجد الثنائي محمد حسن ومصطفى فتحي لعدم اكتمال شفائهم.



