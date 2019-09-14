حبس مرتكبي واقعة خطف سائق نقل بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس اثنين من مرتكبي واقعة خطف سائق نقل؛ لإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيق.





وكان مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغا يفيد بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ملاكي باختطاف (سائق نقل - مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) من منزله على إثر خلافات مالية بينه وبين (تاجر مواد بناء).





تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( تاجر مواد البناء، وعدد 7 عاطلين - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) وقيام التاجر باحتجاز المجنى عليه بنطاق أمن الإسماعيلية، ثم قيامه بإطلاق سراحه عقب اقتياده إلى مكان غير معلوم وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والأوراق والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح قطعى بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.





عقب تقنين الإجراءات تم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية أسفرت عن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (عدد 2 بندقية آلية -13 طلقة نارية من ذات العيار )، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين لذات الخلافات باستخدام الأسلحة المضبوطة وسيارتين ملاكى، وتم بإرشادهما ضبط إحدى السيارتين (ملك أحدهم)، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والسيارة الأخرى.





كما أصدرت نيابة بلبيس قرارا بحبس شخص لقيامه بالترويج لأدوية ومستحضرات تجميل مسربة ومجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 4 أيام على ذمة التحقيق.





وكانت الأجهزة الأمنية رصدت قيام مستخدم إحدى الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بنشر مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.





تم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية تم استهداف المذكورة وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إدارة الحساب، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وباستكمال التفتيش تم ضبط (عدد 1180 عبوة مختلفة الأنواع من الأدوية ومستحضرات التجميل المستوردة مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة).





بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإدارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بغرض الاستفادة ماديًا.



