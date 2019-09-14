السودان تدعم موردها الدولارية بوديعة"لصالح الوطن"

أعلنت وزارة المالية والتخطيط السودانية، اليوم السبت، على أنها ستتبني فكر الوديعة لصالح الوطن؛ لدعم مواردها الدولارية.

وقال الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إنة يجري فتح حساب للوديعة الدولارية بإسم وزارة المالية ، وتحفظ في بنك السودان الوطني لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الموارد الدولارية للبلاد.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الوديعة ستسترد بعد 3 سنوات، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني السوداني ، مشيرًا إلى أنة سيتم الاعلان عن رقم حساب الوديعة قريبًا.

وطالب "البدوي" ضرورة تضافر كافة جهود الشعب السوداني لدعم الاقتصاد الوطني من أجل النهوض به.

وتأتى فكرة الوديعة الدولارية، في محاولة من السودان لتعظيم مودرها الدولارية التى تراجعت في الفترة الأخيرة بسب أزمتها السياسية.





وكانت السودان قد حصلت من السعودية على وديعة بقيمة 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالية، كما قامت الأمارات بمنح حزمة قيمتها 500 مليون دولار أ في ابريل.

وقالت السودان إن تلك الودائع، تهدف تلك لتخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

السودان ومشاورات مع البنك الدولي :

والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي.

و من جانبها أكدت "تورك " على استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية.

وأوضحت" تورك" أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.

وأكد "البدوي "على أن اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد.

وأشار" البدوى" إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.