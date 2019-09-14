عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر تشكيل الأهلي الرسمي لموقعة كانو سبورت الغيني في المباراة التي تقام في السادسة مساء اليوم على ملعب الأخير ، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني:





هذه المباراة ستكون الأولى للسويسري رينيه فايلر مع الأهلي بعد تعاقد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب معه خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد بيراميدز اف سي بهدف الإيفواري إيريك تراوري.





وليد ازارو وحسين الشحات خارج التشكيل الأساسية





وشهدت تشكيلة الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حيث جاء أساسيا اللاعب مروان محسن في الهجوم على حساب المغربي وليد أزارو في مفاجأة كبيرة خاصة أن الأخير كان أساسيا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تواجد أحمد الشيخ على حساب حسين الشحات.





قفشة يتواجد في تشكيلة الأهلي الرسمية على حساب صالح جمعة





كما شهد التشكيل تواجد محمد مجدي قفشة منذ البداية على حساب مايسترو خط الوسط صالح جمعة في حين جاءت باقي التشكيلة كما يعلمها الجميع وبدون مفاجآت.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمود متولي وأحمد فتحي

في خط الوسط الهجومي: حمدي فتحي وعمرو السولية وقفشة وأحمد الشيخ ورمضان صبحي

في خط الهجوم: مروان محسن





وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-





شريف إكرامي وياسر ابراهيم ووليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن وحسام عاشور وحسين الشحات.

فيما تم استبعاد كلًا من علي لطفي ومحمود وحيد وأليو ديانج وجيرالدو دا كوستا وصالح جمعة وأجاي لوجهة نظر فنية ووليد أزارو للإصابة.





قائمة الأهلي لموقعة كانو سبورت:





وجاءت قائمة الأهلي التي اصطحبها رينيه فايلر إلى غينيا الإستوائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمود وجيد - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - محمد مجدى "افشة" - حسين الشحات، رمضان صبحى - جونيور أجايي - أحمد الشيخ - أليو ديانج - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - أزارو.

الأهلي يبحث عن التتويج باللقب الإفريقي:









بداية قوية للأهلي في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا







ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة عشر هدفا مقابل لاشئ أمام اطلع بره بطل جنوب السودان في مجموع لقائي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، حيث كان لاسارتي حاضرا في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف دون رد والثانية كان محمد يوسف على رأس القيادة الفنية للأحمر بشكل مؤقت بعد رحيل الأوروجوياني وانتهت بانتصار الأحمر بتسعة أهداف نظيفة.





وتوج الأهلي بلقب الدوري في النسخة الأخيرة على أمل التتويج بالأميرة الإفريقية التي يغيب عنها المارد الأحمر منذ عام 2013 حيث توج بها الأحمر تحت قيادة محمد يوسف ، في تواجد عدد من اللاعبين المميزين السابقين بالمارد الأحمر كمحمد أبو تريكة وعبد الله السعيد وحسام غالي وغيرهم.