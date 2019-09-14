عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت
أعلن السويسري رينيه فايلر تشكيل الأهلي الرسمي لموقعة كانو سبورت الغيني في المباراة التي تقام في السادسة مساء اليوم على ملعب الأخير ، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
قفشة يتواجد في تشكيلة الأهلي الرسمية على حساب صالح جمعة
وجاء تشكيل
الأهلي على النحو التالي:
في حراسة
المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع:
علي معلول وأيمن أشرف ومحمود متولي وأحمد فتحي
في خط الوسط الهجومي: حمدي فتحي وعمرو السولية وقفشة وأحمد الشيخ ورمضان صبحي
في خط الهجوم: مروان محسن
وضمت دكة بدلاء
الأهلي كلا من :-
شريف إكرامي وياسر
ابراهيم ووليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن وحسام عاشور وحسين الشحات.
فيما تم استبعاد
كلًا من علي لطفي ومحمود وحيد وأليو ديانج وجيرالدو دا كوستا وصالح جمعة وأجاي لوجهة
نظر فنية ووليد أزارو للإصابة.
قائمة الأهلي لموقعة كانو سبورت:
وجاءت قائمة
الأهلي التي اصطحبها رينيه فايلر إلى غينيا الإستوائية على النحو التالي:
حراسة المرمى:
شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد
فتحي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمود وجيد - علي معلول.
خط الوسط: عمرو
السولية - حمدى فتحى - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - محمد مجدى "افشة"
- حسين الشحات، رمضان صبحى - جونيور أجايي - أحمد الشيخ - أليو ديانج - جيرالدو.
خط الهجوم: مروان
محسن - صلاح محسن - أزارو.
الأهلي يبحث عن التتويج باللقب الإفريقي:
وتوج الأهلي بلقب الدوري في النسخة الأخيرة على أمل التتويج بالأميرة الإفريقية التي يغيب عنها المارد الأحمر منذ عام 2013 حيث توج بها الأحمر تحت قيادة محمد يوسف ، في تواجد عدد من اللاعبين المميزين السابقين بالمارد الأحمر كمحمد أبو تريكة وعبد الله السعيد وحسام غالي وغيرهم.