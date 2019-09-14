مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة الصومال
السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:21 م
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الفجر - متابعات
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أكد مسؤول صومالي اليوم السبت، أن اثنين من السياسيين الإقليميين و3 من حراسهما الشخصيين وعامل إغاثة محلي قُتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في الصومال.
وقال رئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري، في بيان، إن الانفجار وقع على الطريق بين بلدتي "بلعد" وجوهر" في الولاية صباح اليوم السبت، على بعد حوالي مئة كيلومتر، شمال العاصمة، مقديشو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية..
وأعلنت جماعة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم على محطة "الاندلس" الإذاعية الموالية للمتمردين، وتشن جماعة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة الدولي هجمات بشكل منتظم داخل الدولة المضطربة الواقعة شرق إفريقيا.
الجماعات المتطرفة في الصومال
وتعاني الصومال والدول المحيطة بها من جماعة أو حركة الشباب الإسلامية المسلحة، حيث تعيش الصومال بلا سلطة مركزية قادرة على إدارة شؤون البلاد منذ حوالي 20 عاما ما فتح الباب أمام ظهور جماعات مسلحة من ناحية، وظهور القراصنة من ناحية أخرى، حسب فرانس 24.
وقد تأسست حركة الشباب الصومالية المسلحة في عام 2004، ونفذت عمليات إرهابية فى الصومال، فتل خلالها مئات.
وتزعم الحركة وقت تأسيسها أحمد عبدي غودان أبو الزبير، بينما يرأسها حاليا أبو بكر على عدن.
وتضم الحركة الصومالية بين صفوفها ما بين 5 إلى 9 آلاف مقاتل بينهم صوماليون ومقاتلون أجانب أغلبهم عرب إضافة إلى باكستان، وعددهم حوالي 800 مقاتل، حسب لوموند الفرنسية.
وحركة الشباب الإسلامية، هي حركة سلفية صومالية ظهرت كذراع عسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على مقديشو وتهدف إلى فرض الشريعة.
وفي عام 2010، أعلنت الحركة تحالفها مع تنظيم القاعدة، وقالت في بيان لها إن الجهاد في القرن الأفريقي يجب أن يكون جزءا من الجهاد الذي يخوضه مجاهدو تنظيم القاعدة على المستوى العالمي، حسب بي بي سي.
وفي سبتمبر 2014، أصبح أحمد عمر أبوعبيدة على رأس حركة الشباب الإسلامية بعد تأكد مقتل زعيمها السابق أحمد عبدي "غودان" الذي لقي مصرعه في ضربة جوية أمريكية.
وفي نفس السنة، جدد "الشباب" ولاءهم لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
وحاولت كينيا التدخل عسكريا في الصومال، في أكتوبر، للقضاء على الحركة، ما جعل الحركة نفسها تستهدف كينيا بعمليات انتقامية، مثل هجوم غاريسا، الذي راح ضحيته 148 قتيلا أغلبهم من الطلبة الجامعيين.
وقد أعلن شيخ روبو أبو منصور انشقاقه عن الحركة في شهر أغسطسالعام الماضي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو.
وانضم منصور إلى الحكومة الصومالية، وتسعى الحركة إلى اغتياله حاليا، وأعلنت أنه يجب قتله، ويعتبر منصور هو من نقل الحركة من تورا بورا في أفغانستان إلى الصومال، وهو أحد مؤسسيها.
وقد اعتادت حركة الشباب إطلاق قذائف على القصر الرئاسي الصومالي، وذلك من مناطق متفرقة بالعاصمة مقديشو.
وتشير تقارير إلى مقتل أكثر 21 الف شخص نتيجة لأعمال العنف في الصومال منذ بداية 2007 وأسهم العنف والقتال في نزوح مليون ونصف إنسان عن منازلهم لتصبح الصومال أحد أكبر الكوارث الإنسانية الطارئة في العالم.
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية الحركة في قائمة الحركات الإرهابية في فبراير2008.
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