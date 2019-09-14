المنستير: النّيابة العمومية تأذن بمواصلة البحث في ملابسات إطلاق نار على عون أمن بالوردانين

أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الخميس، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة بالتعهد بمواصلة البحث في ملابسات حادثة إطلاق النار على عون أمن على مستوى الوردانين بولاية المنستير من بندقية صيد، وذلك وفق ما أكده، اليوم الجمعة،الناطق باسم محاكم قضاء المنستير، فريد بن جحا. وبيّن بن جحا في تصريح لـ(وات)، أنّه ليس هناك إلى حدّ الآن ما يدل على أنّها جريمة إرهابية، مشيرا الى أنه يقع مبدئيا التعامل معها على انها جريمة حق عام مع تواصل الأبحاث. يذكر أن عون أمن يعمل بمطار النفيضة الحمامات الدولي بولاية سوسة، كان تعرض ليلة الأربعاء الفارط على مستوى الوردانين الى إطلاق نار من بندقية صيد، أسفرت عن إصابته إصابات طفيفة. وكان الحرس الوطني بالوردانين قد انطلق في الأبحاث الأولية إبان الحادث.