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كاس دافيس: تونس ترتقي الى المجموعة الثانية لمنطقة (اوروبا-افريقيا)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:23 م
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كاس دافيس: تونس ترتقي الى المجموعة الثانية لمنطقة (اوروبا-افريقيا)
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محمد وليد الجموسي
 
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 صعدت تونس الى المجموعة الثانية لمنطقة (اوروبا-افريقيا) لكاس دافيس للتنس عقب الفوز على مدغشقر 2-0 في البلاي اوف للمجموعة الثالثة اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي.
في المباراة الاولى فاز عزيز الواقع على توكي رانايفو (6-4 و7-5) ثم تغلب في الثانية اسكندر المنصوري على جون جاك راكوتوهاسي (6-1 و6-4).
وكان المنتخب التونسي المتالف من الرباعي مالك الجزيري وعزيز الواقع واسكندر المنصوري وعزيز دوقاز فاز بجميع مقابلاته في الدور الاول على كل من الموزمبيق ونيجيريا وناميبيا.
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