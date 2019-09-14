كاس دافيس: تونس ترتقي الى المجموعة الثانية لمنطقة (اوروبا-افريقيا)

صعدت تونس الى المجموعة الثانية لمنطقة (اوروبا-افريقيا) لكاس دافيس للتنس عقب الفوز على مدغشقر 2-0 في البلاي اوف للمجموعة الثالثة اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي.

في المباراة الاولى فاز عزيز الواقع على توكي رانايفو (6-4 و7-5) ثم تغلب في الثانية اسكندر المنصوري على جون جاك راكوتوهاسي (6-1 و6-4).

وكان المنتخب التونسي المتالف من الرباعي مالك الجزيري وعزيز الواقع واسكندر المنصوري وعزيز دوقاز فاز بجميع مقابلاته في الدور الاول على كل من الموزمبيق ونيجيريا وناميبيا.