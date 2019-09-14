سليم الرياحي ينسحب من السباق الرئاسي ويدعو للتصويت للمرشح عبد الكريم الزبيدي

أعلن مرشح حركة الوطن الجديد إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سليم الرياحي، مساء اليوم الجمعة عن انسحابه من السباق الرئاسي لفائدة المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.

وقال الرياحي في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك: "أشكر كل الذين منحوني ثقتهم من مناضلي حزبي ومن المواطنين، ولكن بالنظر إلى أن حظوظي غير متوفرة بالقدر الكافي للمرور الى الدور الثاني لغيابي ووجودي في الخارج، ومن باب الواقعية، ومن منطلق الواجب الوطني، أقرر بكل ثقة وبطريقة واضحة، أن أنسحب من السباق لصالح السيد عبد الكريم الزبيدي".

واعتبر أن انسحابه أتى من منطلق الوعي بالمصلحة الوطنية، وتأسيسا على خيار مبدئي يقوم على إيمانه ب"وطنية" السيد الزبيدي، الذي قال إنه ليس من "طلاب السلطة، ولكنه تقدم اليوم إلى الانتخابات لإحساسه بأنه هنالك أخطار تتهدد العملية الديمقراطية في تونس، مؤكدا أن تونس مع الزبيدي "ستبقى في نفس طريق الديمقراطية، وتبتعد عن الدكتاتورية الجديدة التي بدأت تبرز في تونس".

وأضاف: "يجب أن تبقى تونس ورئاسة الجمهورية والقيادة العليا للقوات المسلحة وسياسة تونس الخارجية بين أياد أمينة، وهو ما يمكن أن يحققه عبد الكريم الزبيدي".

من جهة أخرى، عبر سليم الرياحي، في هذا الفيديو، عن تضامنه الكامل واللامشروط مع المترشح نبيل القروي، الذي اعتبره "سجينا سياسيا" وضحية ما اسماه ب"منظومة دمكتاتورية جديدة برزت في تونس

لا تنظر إلى الأمام ولا تطلب السلطة بالعمل، وإنما بضرب المنافسين واقصائهم".