أحوال الطقس لليوم السبت

تغشى السماء، السبت، ببعض السحب على كامل البلاد وتتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية ومصحوبة بأمطار متفرقة.

وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بمنطقة سرات ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس وقرب السواحل الشرقية.

ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بمنطقة "سرات" وقليل الاضطراب فمضطربا ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات.

ومن المنتظر أن تكون السماء، غدا، الأحد، مغشاة بسحب قليلة بأغلب الجهات ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة.

وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق لتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطربا ببقية السواحل. في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات.